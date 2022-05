Pai oferece recompensa de R$ 2 mil para ter informação da filha desaparecida em Marabá

Isabela Amaral, de 10 anos, foi vista pela última vez com o padrasto Eliezer Amaral (Foto:Arquivo pessoal/Divulgação)

As buscas por Isabela Amaral, de 10 anos, desaparecida em Marabá, no sudeste do Pará, chegaram ao 12º dia nesta segunda-feira (23). Como forma de incentivar a procura da filha, Ademar Mendes gravou um vídeo, onde apela à população e às autoridades para que não parem de procurar a menina. Ele também ofereceu uma recompensa de R$ 2 mil, que pode ter valor dobrado, a quem der qualquer informação sobre o paradeiro da criança.

“Venho fazer um apelo para vocês, não vamos parar as buscas pela Isabela, por favor. eu peço a todos que nos ajude, que se empenhem, principalmente a população. Quero agradecer a todos, a polícia e os bombeiros, o grupo de voluntários que têm trabalhado incansavelmente dia e noite. Eu já estou cansado também, estou desde o dia 11 procurando, já tomei até medicação. Meu físico e psicológico não estão como eu queria. Então quero fazer esse apelo fortemente que não parem as buscas”, disse o pai de Isabela

Viatura da Polícia Civil na zona rural de Marabá, neste sábado (14), à procura de criança de 10 anos desaparecida desde o dia 11

Em Marabá, Polícia Civil e voluntários buscam menina desaparecida desde a morte da mãe

Relembre o caso

Tudo começou na manhã da última quarta-feira (11), quando o corpo de Gleiciane Amaral, mãe da menina desaparecida, foi encontrado, já em estado de decomposição, dentro de sua residência na Folha 16, Nova Marabá, onde morava com o companheiro e a filha. Colegas de trabalho de Eliezer – que é técnico eleitoral – foram procurar por ele em sua casa, uma vez que ele já estava há muitos dias sem ir ao trabalho. Ao entrarem no local, os colegas de Eliezer identificaram o cadáver de Gleiciane e acionaram as autoridades.

De acordo com o cabo Marlyson, policial militar que atendeu a ocorrência, relataram que uma marreta foi encontrada na cena do crime. Apenas depois das investigações feitas pelo Instituto Médico Legal (IML) e pela Polícia Civil é que será possível determinar mais detalhes do que teria acontecido no local. A investigação aponta para um caso de feminicídio.

Eliezer Amaral estava desaparecido há cerca de 20 dias. Por volta das 13 horas, o corpo dele foi encontrado debaixo de uma carreta. O veículo e o cadáver estavam na rotatória do Km 6 (Nova Marabá). O homem era lotado no Fórum Eleitoral de Marabá.

Para ajudar a encontrar a menina

Quem tiver alguma informação sobre a localização de Isabela Lima Mendes Amaral, pode entrar em contato com o Disque Denúncia Sudeste do Pará via canais de atendimento: Telefone (94) 3312-3350; WhatsApp (94) 98198-3350; (94) 3312-335

