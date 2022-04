Inep libera consulta de resultado do Enem 2021 para os treineiros

Desempenho pode ser conferido na Página do Participante

Participantes treineiros da edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem conferir o desempenho na Página do Participante. Os treineiros são classificados assim, pois fazem as provas apenas para fins de autoavaliação do conhecimento, sendo estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e, por conta disso, não podem tentar o acesso às graduações e aos programas de governo, conforme descrito no edital do exame.

A partir do resultado obtido, os estudantes podem conferir onde precisam melhorar para as próximas edições com mais chances de pleitear as bolsas de estudo dos programas de incentivo educacional. Para acessar os resultados individuais na Página do Participante, é necessário utilizar a senha e o login únicos, cadastrados no portal do Governo Federal (gov.br). Quem não lembra a senha pode recuperá-la na plataforma. Basta informar CPF, clicar na opção “Esqueci minha senha” e preencher os campos solicitados.

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e é um dos principais acessos para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes e os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso aos auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem 2021 também podem ser usados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

