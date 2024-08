Influencer brasileira é atacada por americana em Nova York: ‘Volte para o seu país’; VÍDEO

Marcela Montellato estava se filmando quando foi atacada por americana em Nova York — Foto: Instagram/Reprodução

Ao g1, Marcela Montellato contou que não prestou queixa porque já tinha lidado com outras situações ‘complicadas’ durante sua viagem e lamentou: ‘Infelizmente, ninguém do local, além da brasileira que estava comigo, me defendeu’.

Era para ser um momento feliz, de realização de um sonho, mas o que a brasileira Marcela Montellato viveu em Nova York esta semana acabou virando um pesadelo.

A jovem, que é criadora de conteúdo e roteirista, foi convidada para encontrar com Blake Lively e outros famosos em um espaço exclusivo na pré-estreia do novo filme da atriz, “Assim que Acaba”, e enquanto gravava um vídeo falando sobre a experiência que estava tendo foi atacada por uma americana.

Nas imagens, a mulher, que disse ser nova-iorquina, reclama que ela estava falando alto com uma amiga e a xinga. Marcela, desconcertada pela grosseria, se cala, mas depois volta a falar e acaba sendo diretamente atacada dessa vez:

“Pode parar de gritar no nosso ouvido? Você não está agindo como uma pessoa normal. (…) Você é de outro país? (…) Volte para o seu país”.

O vídeo viralizou nas redes sociais e já teve mais de 5,6 milhões de visualizações em apenas uma delas. Nos comentários, muita gente chamou atenção para a xenofobia – preconceito contra estrangeiros – sofrida pela influencer e aplaudiu a forma como ela respondeu à mulher.

Procurada pelo g1 para comentar o vídeo, Marcela contou que não prestou queixa porque já tinha lidado com outras situações “complicadas” durante sua viagem e lamentou:

“Infelizmente, ninguém do local, além da brasileira que estava comigo, me defendeu. Foi uma situação bizarra, porque, quando ela falou ‘os nova-iorquinos são todos assim’ ou ‘volte para o seu país’, ninguém fez absolutamente nada além de olhar a situação. [Foi] Quase como se concordassem com ela. Eu decidi que não prestaria queixa, porque já tinha lidado com alguns estadunidenses complicados naquela viagem e tive a certeza de que aquele tipo de comportamento era normal”.

VEJA VÍDEO:

Influencer brasileira é atacada por americana em Nova York: 'Volte para o seu país'

Leia https://t.co/jXPdPKq7YA pic.twitter.com/dwDGnIZa6s — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) August 15, 2024

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/08/2024/12:09:35

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...