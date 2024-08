Influencer é preso por suspeita de desviar doações e zombar de filha com deficiência

Foto: Reprodução | A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) do estado de Goiás prendeu, na tarde de sexta-feira (2), o influenciador Igor Viana, suspeito de desviar doações feitas para filha com paralisia cerebral. Ele também é acusado de tentar atrapalhar as investigações. A informação foi confirmada pela Polícia Civil (PCGO) do estado.

A polícia informou que um mandado de prisão pelo crime de estelionato foi expedido na última quinta-feira (1º). Ele foi preso no imóvel alugado pela plataforma Airbnb. Igor é de Anápolis, mas estava hospedado na capital goiana. Aos agentes, ele disse que estava se sentindo ameaçado em Anápolis e por isso, estava em Goiânia.

“Ele estava atrapalhando as investigações e chegou a apresentar um celular antigo ao invés do atual que ele usava. Com isso, conseguimos a prisão preventiva dele”, disse a delegada Aline Lopes. Igor e a mãe da criança são investigados pelos crimes de estelionato, desvio de proventos de pessoa deficiente, discriminação de pessoa com deficiência, constrangimento de criança e maus-tratos. Conforme a polícia, a criança está com a avó paterna.

Entenda o caso

Igor Viana se identifica na internet como “o melhor pai do mundo”. Ele e a mãe da menina compartilhavam a rotina da filha nas redes sociais. Porém, em algumas publicações, ele também aparece debochando da criança. A genitora também é investigada, mas não foi presa.

Após os pais ganharem repercussão nas redes sociais com a situação da filha, de dois anos, a Polícia passou a receber denúncias de que a criança era negligenciada. Ao verificar o caso, a polícia encontrou vídeos em que o suspeito causava constrangimento à criança. Em um dos vídeos investigados, Igor chama a filha de inútil após pedir que ela vá ao mercado.

Em um áudio enviado ao g1, o influenciador chegou a chamar os seguidores que fizeram doações à menina de 2 anos de “trouxas”. Na mesma entrevista, o influenciador diz: “não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata e pudesse me dar tanto problema. A vontade, às vezes, é de largar na porta do orfanato e deixar alguém se virar, alguém tomar conta”.

À polícia, ele disse ainda que as ofensas que fazia contra filha nas redes sociais são ironias para conseguir engajamento. “Ele confirma que havia um combinado entre ele e a mãe da menina para produzir um tipo de conteúdo simulando brigas e confusões na intenção de engajar seguidores”, conta Aline. O pai e a mãe da menina estavam separados, mas eram flagrados juntos constantemente sem a menina.

O influenciador disse ainda que ele não era obrigado a usar o dinheiro enviado para a conta dele apenas com a menina.

Fonte: Correio Braziliense

