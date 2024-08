Brasileirão: Corinthians arranca empate em Itaquera; Palmeiras segue sem vencer e Flamengo perde a liderança

Foto: Reprodução | A tarde deste domingo (4), o Corinthians tropeçou e só empatou com o Juventude por 1 a 1, em jogo realizado na Neo Química Arena, mesmo jogando com dois a mais em boa parte da segunda etapa.

Em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, Alan Ruschel marcou logo aos 4 minutos e o gol do empate do Corinthians saiu com Pedro Henrique, no começo da segunda etapa.

O ponto foi muito comemorado pelo Juventude, que viu dois jogadores serem expulsos. Ainda no primeiro tempo, Gabriel foi expulso após fazer falta em Giovane, enquanto Alan Ruschel tomou dois amarelos em 15 minutos na segunda etapa. Mesmo com dois a menos, o time de Jair Ventura segurou o empate.

Com o empate, o Timão voltou ao Z4 do Brasileirão. O time treinado por Ramón Díaz soma 20 pontos em 21 jogos e ocupa a 18ª posição. Por outro lado, o Juventude está na 14ª colocação, com 22 pontos conquistados.

O Corinthians enfrenta o Grêmio, pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (7). No jogo de ida, em Itaquera, as equipes empataram em 0 a 0.

O Juventude também faz a partida de volta pela competição de mata-mata. Após vencer a ida por 3 a 2, a equipe encara o Fluminense, no Maracanã, também às 21h30 de quarta-feira.

Palmeiras segue sem vencer

Na tarde deste domingo (4), Internacional e Palmeiras ficaram no empate por 1 a 1, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, Bruno Henrique abriu o placar com um golaço para os mandantes, enquanto Roney fez o gol do Verdão já aos 42 minutos da segunda etapa.

Com o empate, o Inter se aproximou da zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe colorada agora ocupa a 16ª posição, com 21 pontos ganhos – vale lembrar, porém, que o time tem cinco jogos a menos, por conta das enchentes que afetaram o estado do Rio Grande do Sul.

Mesmo com o gol no fim, o resultado faz o Palmeiras seguir sem vencer. Agora, chegou a quarta partida consecutiva sem um resultado positivo. A equipe ocupa a 3ª posição do Brasileirão, com 37 pontos e viu o Botafogo abrir seis pontos de vantagem. Nesta semana, membros de torcida organizada invadiram o CT para protestar contra a má fase do clube.

O Internacional volta a campo apenas no próximo domingo (11). Às 19h (de Brasília), o Colorado enfrenta o Athletico-PR, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Antes de voltar a jogar pelo Brasileirão, o Palmeiras tem confronto importante pela Copa do Brasil. No Allianz Parque, o Verdão tenta a virada contra o Flamengo, após perder o jogo de ida por 2 a 0. O jogo está marcado para às 20h (de Brasília) da próxima quarta-feira (7).

São Paulo bate Flamengo

Na noite do sábado (3), o São Paulo venceu o Flamengo no Morumbis por 1 a 0. Em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o único gol da partida foi marcado por Calleri, aos 15 minutos da segunda etapa.

Com a vitória, o Tricolor chegou aos 35 pontos, segue na 6ª posição da tabela e se aproximou do G4. Por outro lado, o Flamengo estacionou nos 40 pontos e perdeu a liderança do Brasileirão, que agora pertence ao Botafogo – vale lembrar que o time rubro-negro tem um jogo a menos.

O resultado positivo foi importante para o São Paulo, que vinha de três jogos sem vitórias pelo Campeonato Brasileiro. Durante a sequência, o Tricolor empatou com Juventude e Botafogo, e perdeu para o Fortaleza.

O time treinado por Luis Zubeldía foi melhor durante o jogo todo e criou as melhores chances de gol. Com muita imposição física e imposição, o São Paulo aproveitou o fator casa e incomodou bastante o Flamengo na primeira etapa.

Wellington Rato, Ferreira, Lucas Moura e Bobadilla tiveram boas chances para abrir o placar, mas não conseguiram e o jogo foi para o intervalo em 0 a 0.

No começo da segunda etapa, o Flamengo aumentou o ritmo e assustou o gol de Rafael. Primeiro, o goleiro teve cortar lançamento que encontraria Gabigol sozinho. Poucos minutos depois, Wesley entrou na área e bateu forte, e a bola raspou a trave do arqueiro.

Quem também teve boa chance foi Léo Ortiz. O volante roubou a bola e chegou até a entrada da área, onde chutou colocado. A bola foi muito forte e passou longe do gol.

Depois do susto, veio o gol tricolor. Wellington Rato cobrou escanteio e Calleri subiu mais alto que os defensores para desviar a bola e abrir o placar no Morumbis.

Com o resultado favorável, o São Paulo passou a dominar o jogo e poucas chances foram criadas depois do primeiro gol. Ferreira teve chance, mas chutou muito longe do gol de Rossi, enquanto o Flamengo só chegou em chute de Ayrton Lucas, que foi por cima da meta de Rafael.

A chance mais perigosa após o gol foi em outra cobrança de escanteio. Nestor cruzou e Wesley, ao tentar afastar, chutou contra a própria meta e quase fez gol contra.

As duas equipes têm confrontos pelas oitavas de final da Copa do Brasil no meio de semana. O São Paulo vai até Goiânia para enfrentar o Goiás, depois de ter vencido o Esmeraldino por 2 a 0 na partida de ida.

Por outro lado, o Flamengo vai até o Allianz Parque para jogar a partida de volta contra o Palmeiras. No primeiro duelo, o time treinado por Tite venceu por 2 a 0, sem grandes dificuldades.

