Em Guarantã do Norte namorada estupra filha da namorada de apenas 03 anos

O delegado Lucas Lélis de Guarantã do Norte, irá abrir um inquérito para apurar as responsabilidades nesse crime de abuso sexual. (Com informações de Célio/roteironoticias).

(Foto:Reprodução) – Em Guarantã do Norte/MT, uma criança de apenas 3 anos de idade foi levada pela avó paterna, ao hospital municipal com sinais de abusos sexuais.

