Influenciadora brasileira segue com sequelas após mordida do cachorro no México: ‘Achei que fosse perder o nariz’

Ju Isen foi atacada por cachorro no réveillon — Foto: @juisen / Assessoria CO

Ju Isen precisou passar por uma cirurgia antes de voltar para o Brasil.

Na virada do ano, a influenciadora Ju Isen, 38, foi mordida por um cachorro durante uma viagem para o México e precisou passar por uma cirurgia de reconstrução do nariz antes de voltar para o Brasil, conforme mostrou em suas redes sociais nos últimos dias.

“Tenho essa mania acariciar cachorros, mas, quando fui fazer isso, ele me atacou violentamente. Ele me mordeu com tanta força que achei que ia perder o nariz”, relembrou.

Uma semana após a cirurgia, Ju ainda segue enfrentando complicações em sua recuperação. A influenciadora revelou que, além do incômodo, foi diagnosticada com Pasteurella, uma bactéria comumente associada a mordidas de animais. Ela segue em tratamento tanto com o médico no México quanto com um especialista brasileiro.

“Não me senti bem e precisei ir ao hospital em São Luiz, em São Paulo. Fui medicada e, agora, me sinto um pouco melhor”, afirmou.

Ainda no processo de recuperação, Isen ressaltou que aliada com as medicações as sessões de câmera hiperbárica que tendem a ajudar a diminuir o inchaço ainda presente no rosto da influenciadora.

“É um lugar que consigo respirar 100% de um ar puro que ajuda sem dúvida em diversas áreas, mas principalmente no inchaço, algo que me incomoda muito nesse momento”, disse.

Apesar dos desafios enfrentados durante a recuperação, Ju demonstra força e otimismo, agradecendo pelo apoio recebido de seus seguidores e profissionais de saúde. Ela compartilhou sua experiência com a intenção de alertar sobre os cuidados necessários após mordidas de animais e a importância de buscar ajuda médica rapidamente.

Isen segue determinada em retomar sua rotina o mais breve possível, enquanto continua a se cuidar e seguir o tratamento indicado pelos médicos.

Fonte: Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/01/2025/12:17:39

