Influenciadora recusa proposta de R$ 100 mil para gravar pornô com Kid Bengala

Fernanda Campos, destaque do reality show A Fazenda 16 da Record TV, está em alta após sua participação no programa. Em entrevista ao programa Vibes e Tal, da rádio Boa FM, a influenciadora revelou que recusou uma proposta de R$ 100 mil para gravar uma cena sensual com o ator Kid Bengala. “Eu fiquei com receio. Chegou no meu e-mail, enviado pela assessoria dele. Eu gostei da proposta, mas não faria porque tenho medo”, disse Fernanda, que construiu sua carreira no mercado de conteúdo adulto.

A influenciadora ganhou notoriedade em junho de 2023, após expor um suposto affair com Neymar, gerando polêmica na vida pessoal do jogador. O episódio, que ocorreu enquanto Neymar aguardava a chegada de sua filha com Bruna Biancardi, chegou a abalar a relação do casal, mas eles reataram após alguns meses.

Fernanda aproveitou a repercussão para investir em plataformas como Privacy e OnlyFans, acumulando mais de R$ 2 milhões em faturamento desde então. Durante a entrevista, ela também comentou detalhes do encontro com Neymar, que surpreenderam pela sinceridade: “Eu esperava muito mais por ele ser da Seleção, né? Ele durou só seis minutos na cama.”

Outro episódio curioso foi a venda do vestido que usava no encontro com Neymar. Segundo Fernanda, um fã pagou R$ 10 mil pela peça, adquirida originalmente na Shein. A influenciadora tem transformado polêmicas e exposição em oportunidades lucrativas, consolidando sua presença nas redes e na mídia.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/16:34:04

