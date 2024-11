Funcionário do Banco do Brasil furta R$ 1,5 milhão de agência, tenta fugir para o Uruguai e é preso no RS, diz PRF

(Foto: Divulgação/ Polícia Rodoviária Federal) – Cédulas apreendidas pela PRF em Santa Maria, no RS. Suspeito é funcionário do Banco do Brasil

Policiais encontraram maços de cédulas de reais, dólares e euros escondidos em malas e no compartimento do estepe. Homem estava acompanhado da companheira e ambos foram presos. Caso aconteceu na tarde de segunda-feira (18).

Um homem de 43 anos, funcionário do Banco do Brasil, e a companheira, de 29, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-158, em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, na tarde de segunda-feira (18).

Eles transportavam R$ 1,5 milhão em dinheiro furtado de uma agência no Espírito Santo, segundo investigação. O casal percorreu 2 mil km com a quantia, segundo a Polícia.

O Banco do Brasil informou que “a área de segurança identificou o furto, comunicou às autoridades policiais e colaborou nas investigações que levaram à localização e prisão do funcionário”.

O casal, que seguia viagem em um Jeep Renegade, foi interceptado após informações indicarem que o homem estaria em fuga com o valor desviado. Os dois, ambos nascidos no Espírito Santo, foram apresentados à polícia judiciária. As cédulas e o veículo foram apreendidos.

Durante a abordagem, os policiais encontraram maços de cédulas de reais, dólares e euros escondidos em malas e no compartimento do estepe. Ao todo, foram contabilizados:

763.438,00 reais

70.700,00 euros

41.940,00 dólares

Segundo a PRF, a mulher teria confessado que o dinheiro era do Banco do Brasil e confirmou que estavam a caminho do país vizinho.

Fonte: Madu Brito, g1 RS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/16:37:25

