Influenciadora trans de Marabá divide opiniões após cirurgia de “mudança de sexo”

Foto: Reprodução | Em uma publicação emocionada, ela escreveu: “O dia que renasci, no corpo que eu sempre sonhei. Estou de bubu.”

A influenciadora digital Jhenny Favaretto, que vive atualmente em Marabá, no sudeste do Pará, tornou-se a primeira influenciadora trans da cidade a realizar a cirurgia de redesignação sexual. Com mais de 230 mil seguidores no Instagram e milhões de curtidas no TikTok, Jhenny usou suas redes sociais para compartilhar o momento significativo com seus fãs, revelando que a cirurgia foi realizada no dia 3 de dezembro de 2024. Em uma publicação emocionada, ela escreveu: “O dia que renasci, no corpo que eu sempre sonhei. Estou de bubu.”

Embora outras mulheres trans já tenham realizado esse procedimento na cidade, Jhenny se destaca pela visibilidade que possui na internet, o que trouxe um olhar ampliado para a importância da cirurgia e para os desafios enfrentados pela população trans.

A repercussão sobre o procedimento cirúrgico feito pela influenciadora está gerando debates nas redes sociais, com opiniões favoráveis e críticas.

A cirurgia de redesignação sexual, considerada essencial para muitas pessoas trans, pode chegar a custar cerca de R$ 40 mil a R$100 mil em clínicas particulares no Brasil, valores que nem todos conseguem arcar. Jhenny destacou em postagens anteriores o privilégio de poder realizar o procedimento, reconhecendo que muitas pessoas aguardam por anos no Sistema Único de Saúde (SUS) ou enfrentam barreiras financeiras para realizá-lo.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2024/18:40:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...