Influenciadora vai “pro soro” após gravar com Kid Bengala

Criadora de conteúdo adulto, no entanto, disse que vai gravar de novo com o astro | (Foto: Reprodução)

Ela disse que precisou “tomar soro” após três horas de gravação com o astro mais conhecido da pornografia brasileira.

Osexo pode estar entre as atividades mais prazerosas quando é feito com consentimento e tomados os devidos cuidados. Embora a intensidade muita das vezes chame atenção por estar na fantasia de muita gente nem sempre é o mais indicado.

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Ester Muniz afirmou na última quarta-feira (11), que passou mal e precisou ser hospitalizada após gravar cenas com Kid Bengala, um dos mais conhecidos nomes da indústria pornográfica nacional.

Ela explicou, nos seus stories do Instagram, que precisou tomar soro depois de passar três horas gravando com o grande astro de filmes adultos.

“VAI TER VOLTA”

Por outro lado, na mesma postagem ela garante que não vai ficar assim, e que vai ter volta.

“Olha só, fui tentar encarar o kid, olha só o resultado ai, vim tomar soro na veia. Ele acabou comigo, mas vai ter volta, eu vou me recupera, vou ficar bem e vai ter outras gravações”, afirmou.

Para internautas, no entanto, a coragem da moça é algo assustador.

“Ela tem sorte de ter saído viva”, afirmou um internauta. ” Tem que ter muita coragem”, escreveu outro seguidor.

QUEM É KID BENGALA?

Kid Bengala é o nome artístico de Clóvis Basílio dos Santos. Conhecido pela grande quantidade de filmes adultos com famosas e anônimas, o senhor de 60 anos, começou a chamar a atenção do público e dos produtores por causa do instrumento de trabalho que segundo ele possui incríveis 33 centímetros de comprimento.

Recentemente, o astro do pornô divulgou que fez uma harmonização peniana, também conhecida como harmonização íntima para engrossar o pênis, alegando que a grossura seria mais interessante para as mulheres que o próprio comprimento.

AVENTURA NA POLÍTICA

Além de sua carreira na indústria pornográfica, Kid Bengala também se tornou conhecido por suas incursões no mundo político. Candidatou-se a vereador em São Paulo em 2008 e a deputado estadual em 2014, porém sem sucesso. As tentativas de eleição se repetiram em 2020 e 2022, sem alcançar êxito em nenhuma delas.

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/2024/09:04:09

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...