Inmet emite alerta para “Onda de Calor” no Pará e oito estados

A onda de calor intensa está prevista para encerrar às 18h do próximo domingo (24)Foto: | Reprodução/Twitter

Além do Pará, outros oito estados brasileiros também estão sob o mesmo alerta, o que significa “grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com risco para a integridade física ou mesmo à vida humana”.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de categoria “vermelho” referente a uma forte onda de calor que vai atingir nove estados brasileiros, entre eles o Pará.

Esse nível de alerta coloca os estados sob um aviso de “grande perigo” porque as temperaturas estarão acima da média.

Além do Pará, outros estados que estão sob esse alerta são Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins.

A onda de calor intensa está prevista para encerrar às 18h do próximo domingo (24). Até lá, a expectativa é que em algumas regiões a temperatura marque até 43ºC.

⚠️ #Atenção: Previsão de onda de calor, até domingo (24), em áreas de MT, PA, TO, GO, MG, RJ, SP, PR e em todo o MS. A temperatura pode ficar 5ºC acima da média por um período superior a 5 dias. 🔴 Confira o aviso vermelho 👉 https://t.co/LNgtylHPJS#ondadecalor #previsão pic.twitter.com/Ws8hiVuF7S — INMET (@inmet_) September 20, 2023

