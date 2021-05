Sespa descarta casos suspeitos de cepa indiana de coronavírus no Pará

Dois pacientes passaram por exames, após apresentarem sintomas ao voltarem do Maranhão. Nesta quinta-feira, 27, Sespa informou que análise do Instituto Evandro Chagas não constatou a presença do vírus. – (Foto:Reprodução/IEC)

O Pará descartou os dois casos suspeitos da nova cepa indiana no estado. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (27), pelo governador Helder Barbalho, via redes sociais. Segundo ele, as análises do Instituto Evandro Chagas não constataram a presença do vírus. Portanto, até o momento, o Pará segue sem registros da nova cepa e mantém medidas para evitar a chegada da nova cepa, como a barreira sanitária em relação ao Maranhão, estado vizinho que já constatou a presença da variante do novo coronavírus.

Os casos analisados foram notificados pela Prefeitura de Primavera, nordeste do Pará. Dois pacientes relataram que estiveram no Maranhão nos últimos dez dias e tiveram contato indireto com tripulantes do navio MV Sandong da Zhi, que registrou casos da variante indiana do novo coronavírus. Os dois pacientes apresentaram síndrome gripal, com relatos de dor de garganta, febre, coriza, tosse e cefaléia e apresentaram resultado positivo para a Covid-19. Eles relataram que trabalham no porto de Itaqui, no Maranhão, e frequentam constantemente o local de trabalho em uma unidade em São Luís.

Barreira sanitária

A pedido do Governo do Pará, a empresa Vale suspendeu a circulação do Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Carajás (EFC), que percorre 15 pontos de parada entre os estados o Maranhão e Pará. A suspensão não afeta o transporte de minérios. A nova cepa indiana da Covid-19, já registrada no estado do Maranhão, motivou a adoção de novas medidas restritivas no Pará, afim de monitorar a entrada de passageiros no estado e evitar a proliferação da variante.

O pedido pela suspensão do serviço foi formalizado pelo Governo do Estado em ofício no último domingo (23), após a notificação de dois casos suspeitos da variante indiana do coronavírus, no município paraense de Primavera, distante 459,6 km de São Luís, onde já há casos confirmados na nova cepa detectada em tripulantes de embarcação que ancorou na capital maranhense.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...