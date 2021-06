Veículos são incendiados em cidades do Amazonas após morte de traficante

Ônibus não circularam na manhã deste domingo (6); polícia investiga causas da ação (Foto:Reprodução)

Pelo menos 17 veículos foram incendiados na madrugada deste domingo (6) em três cidades do Amazonas. A polícia acredita que a ordem partiu de dentro de um presídio, após a morte de um traficante durante uma ação policial.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, 14 ônibus, 2 viaturas e uma ambulância do SAMU foram alvos dos incêndios em vários pontos da capital, Manaus e nos municípios de Parintins e Careiro.

Segundo a policia, os chamados começaram por volta da meia-noite e é possível que a ordem tenha vindo de dentro do presídio em resposta à morte do traficante durante uma ação da polícia. Apesar dos danos materiais, não há registro de feridos.

O secretário de segurança, Coronel Louismar Bonates, afirmou que a polícia já está mobilizada para coibir a ação dos criminosos e garantir a segurança da população. Pela manhã, uma agência bancária foi incendiada. A cúpula da segurança estadual traça estratégias para evitar que novas ações como esta venham a acontecer.

Por conta dos atos, os ônibus do transporte coletivo não circularam em Manaus neste domingo. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do estado do Amazonas (Sinetram) disse que repudia as ações, que o vandalismo causou pânico nos operadores do serviço e que esperava uma pronta resposta da polícia para normalizar o serviço.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) emitiu uma nota sobre as ações a serem tomadas. Leia a íntegra:

“A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) informa que um comitê de crise foi criado para apurar as denúncias de ônibus incendiados e depredação de prédios em Manaus e nos municípios de Parintins e Careiro Castanho, neste domingo (06/06).

De acordo com o secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, o policiamento está sendo reforçado para que o direito de ir e vir da população não seja prejudicado. A motivação das ações de vandalismo se deu em razão da morte de um traficante. Informações iniciais, levantadas pelo departamento de inteligência da SSP-AM, apontam que a ordem de depredação partiu de um presídio. Os nomes dos mandantes também já estão sendo levantados e estes serão, posteriormente, transferidos para um presídio federal.

Ao todo, 14 ônibus e duas viaturas foram incendiadas. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi interceptada por criminosos.A cúpula da segurança estadual continua reunida traçando estratégias para evitar que novas ações como esta venham a acontecer.Atendimento de ocorrências.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), por meio do disque-emergência 193, registrou, entre a noite deste sábado (05/06) e a madrugada de hoje (06/06), 17 ocorrências de incêndio em Manaus. De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom) foram contabilizados 16 incêndios em veículo, um em comércio e outro em um transformador de energia elétrica.

Os incêndios em veículos ocorreram em diversos bairros de Manaus, dentre eles Planalto, Petrópolis, Santa Etelvina, São José 2, Novo Aleixo, Cidade de Deus, Japiim, Tarumã Açu, Jorge Teixeira, Armando Mendes e Flores”.”

