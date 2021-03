Inscrições para formação gratuita em ciências da vida estão abertas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Graduados ou quem irá se formar até dezembro de 2021 de qualquer área estão aptos a enviar a inscrição. O processo pode ser feito através do site . É recomendado que o edital do treinamento seja consultado antes de realizar a inscrição.

A capacitação inclui os conteúdos como genética moderna e ecologia comportamental. Cientistas renomados serão os responsáveis pelas aulas. Entre eles estão: Oded Rechavi, neurocientista da Universidade de Tel Aviv, em Israel, que estuda características passadas entre gerações e que não estão no DNA, e Corina Tarnita, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, que analisa em seus estudos características passadas entre gerações e que não estão no DNA.

Para o Instituto, o curso tem como premissa criar, no Brasil, “uma geração de jovens cientistas altamente qualificados”, aproveitando o potencial do país que possui uma das maiores biodiversidades do mundo.

