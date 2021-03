Ex-bailarina do Faustão posa nua e revela desejo: ‘Transar com uma terceira pessoa’

Raiélli Leon também já trabalhou com Anitta e MC Livinho (Foto:Reprodução/Internet)

A ex-bailarina do “Domingão do Faustão”, Raiélli Leon, que também já trabalhou com Anitta e MC Livinho, mostrou que não tem tabu em falar de sexo publicamente e contou que já aconteceu na praia e que tem desejo de uma experiência com uma terceira pessoa.

“Eu toparia fazer um ménage e o lugar mais exótico que já transei foi em rochas na praia”, contou ela, que estuda odontologia.

Raiélli posou nua pela primeira vez para a revista masculina Bella da Semana. Ela fez parte do quadro de bailarinas da “Dança dos Famosos”. Digital influencer, ela conta que se expor sem roupa não foi nenhuma dificuldade. “Foi bem tranquilo, pois já estou acostumada. Foi muito confortável”, completou.

Redação Integrada, com informações da UOL

10.03.21 11h17

