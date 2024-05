INSEGURANÇA – Mais uma família é feita refém de bandidos durante assalto em Novo Progresso

(Foto: ilustrativa)- Onda de assaltos gera insegurança aos progressenses.

Novo Progresso conta hoje com sete investigadores, dois escrivães, três delegados e sete policiais militares atendendo uma população de aproximadamente 40 mil pessoas.

Uma onda de assaltos à residências e a empresas nos últimos dias em Novo Progresso tem deixado os moradores bastante assustados e inseguros.

O assunto já virou inclusive destaque em muitos meios de comunicação regional e está movimentando as autoridades competentes.

O empresário do setor de polpa de frutas dona da empresa 7 Grottas, Gustavo Grotto de 51 anos, foi o primeiro alvo dos criminosos, no último dia 8 de maio, após ter sua residência invadida e foi feito refém por algumas horas onde foi obrigada a fazer transferências via Pix e teve equipamentos eletrônicos e pertences pessoais roubados.

A sequência de assaltos atingiu nesta semana na quinta-feira, 15 de maio de 2024 o casal de Influencer Aline Kreuch, Hulio Martins, com vítimas, a forma de agir dos criminosos é sempre a mesma, rendem às vítimas, agridem e ameaçam matar em busca de dinheiro, na sequência fogem levando o veículo das vítimas. Ainda nesta semana mais exato na sexta-feira (17), os criminosos invadiram uma residência no Neli próximo ao São Marcos, em busca de um empresário do setor de bebidas, por engano entraram na residência errada e não tiveram sucesso no alvo pretendido.

Neste sábado 18 de maio de 2024, os criminosos invadiram uma fazenda nas proximidades do aeroporto, renderam o gerente com quatro pessoas da mesma família e viveram momentos de medo e tensão na noite de ontem até a madrugada de hoje , sábado (19), quando a casa delas foi invadida por assaltantes armados, e os obrigaram a ir até a residência do patrão. A família foi feita refém, as crianças foram usadas como alvo de ameaça pelos bandidos em busca de dinheiro.

A invasão da residência ocorreu por volta das 23h00, na família do gerente onde renderam o casal e os filhos e posteriormente seguiram até a casa do patrão onde o renderam e amarraram todos dentro da residência em frente as crianças em busca de dinheiro e depois fugiram levando o carro da vítima.

Os três assaltantes, portando revólveres calibre 38, e, um, com uma pistola, renderam marido e mulher os filhos e os fizeram ir até a casa do patrão para cometerem o assalto.

A família foi amarrada no chão, enquanto os bandidos fizeram uma busca por dinheiro e jóias em toda a casa. Os outros três permaneceram no quarto, vigiados por um dos criminosos. Segundo contaram, os assaltantes ficaram nervosos porque não tinha grande quantia de dinheiro. As vítimas estariam sendo vigiadas há algum tempo, já que os meliantes deram detalhes sobre a rotina e a atividade profissional dos moradores da casa. O veículo Nissan foi levado e depois encontrado na vicinal da cachoeira do Bambu abandonado após colidirem o veículo em fuga.

Investigação

As polícias civil e militar trabalham para identificar os criminosos, conforme uma informação que chegou para o Jornal Folha do Progresso, uma facção criminosa está por frente dessas ações, eles estão fortemente armados, colocando em risco as ações policiais, ainda há quem diga que eles têm armamentos pesados (melhores que da polícia), prontos para o confronto. O objetivo da facção é comandar a cidade de Novo Progresso.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/05/2024/08:46:36

