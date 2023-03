PF mira organização que atua no contrabando de agrotóxicos em dois municípios do Pará (PA)

(Foto: Divulgação) – A operação da Justiça Federal de Mato Grosso determinou o sequestro de seis de três fazendas nos municípios de Novo Progresso e Altamira, no Pará (PA),

PF mira organização que atua no contrabando de agrotóxicos

Houve sequestro judicial de cerca de R$ 14 milhões em bens dos investigados

PF cumpre mandados contra organização criminosa envolvida com comércio ilegal de agrotóxico.

Foram cumpridos mandados em Sinop e Sorriso, e em dois municípios do Pará (PA) e do Paraná (PR).

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 23/3, a terceira fase da Operação Terra Envenenada III, tendo como principal objetivo descapitalizar os principais articuladores de organização criminosa transnacional que atuava na prática da importação e comercialização ilegal de agrotóxicos provenientes do Paraguai e Uruguai.

De acordo com a polícia, nesta etapa, a Justiça Federal de Mato Grosso determinou o sequestro de seis imóveis urbanos em Sinop, Sorriso, em Mato Grosso (MT), de três fazendas nos municípios de Novo Progresso e Altamira, no Pará (PA), e em Guaíra e Toledo, no Paraná (PR). Também foram expedidos sequestro de cinco máquinas agrícolas, quatro caminhões e quatro caminhonetes.

Nesta etapa das investigações, a Justiça Federal de Cuiabá/MT determinou o sequestro de três fazendas situadas em Novo Progresso/PA, de seis imóveis urbanos situados nos municípios de Sinop/MT, Sorriso/MT, Altamira/PA, Guaíra/PR e Toledo/PR, assim como de cinco máquinas agrícolas, quatro caminhões e quatro camionetes.

Além do sequestro de bens e valores, que superam a quantia de 14 milhões de reais, houve o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Sorriso/MT e Sinop/MT, sendo que itens arrecadados serão totalmente contabilizados no prosseguimento das apurações.

Nas primeiras fases da Operação Terra Envenenada, a Polícia Federal identificou uma extensa e complexa rede criminosa transnacional, com comando central hierarquizado, que atuava de maneira estruturada visando à importação ilegal e posterior revenda de agrotóxicos oriundos do Uruguai e do Paraguai.

Tais investigações apontaram que a organização contava com engenhoso esquema de operações ilegais de câmbio para dissimular a origem dos lucros ilicitamente auferidos, reinserindo-os no sistema econômico nacional mediante a compra de imóveis, terrenos, fazendas, lanchas, veículos e gado.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 23/03/2023/14:06:37 com informações da Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...