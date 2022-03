INSS conclui esta semana os pagamentos de benefícios referentes a fevereiro; veja quem recebe

(Foto:Reprodução) – O calendário leva em conta o número final do benefício do segurado.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) conclui esta semana os pagamentos dos benefícios para aposentados e pensionistas referentes ao mês de fevereiro.

O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Veja abaixo quem recebe nesta semana: (As informações são do g1).

Para aqueles que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a fevereiro serão feitos nesta segunda-feira (7) para quem tem o número final 8.

Para aqueles que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a fevereiro serão feitos na terça-feira (8) para quem tem o número final 9.

Para aqueles que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a fevereiro serão feitos na quarta-feira (9) para quem tem o número final 0.

Para aqueles que recebem acima de um salário mínimo, os depósitos de fevereiro serão feitos nesta segunda-feira (7) para quem tem números finais 3 e 8.

Para aqueles que recebem acima de um salário mínimo, os depósitos de fevereiro serão feitos na terça-feira (8) para quem tem números finais 4 e 9.

Para aqueles que recebem acima de um salário mínimo, os depósitos de fevereiro serão feitos na quarta-feira (9) para quem tem números finais 5 e 0.

Veja abaixo o calendário:



calendário de pagamento de benefícios em 2022 — Foto: Divulgação

Atualmente, são mais de 36 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS no país – mais de 60% recebem um salário mínimo.

Para quem ganha o benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional passou para R$ 1.212 desde 1º de janeiro. Por lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a 1 salário mínimo.

Já os aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo tiveram reajuste de 10,16% na remuneração – o teto dos benefícios do INSS passou de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22.

Jornal Folha do Progresso em 07/03/2022/08:30:36

