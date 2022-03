Máquinas, veículos e barracos são destruídos em retorno de operações em garimpos de Itaituba

(Foto:Reprodução) – Neste domingo (6) a operação de órgãos federais foram retomadas em garimpos de Itaituba, desta vez na região do Santa Rita e Alto Alegre, às margens do rio Crepurizão.

As informações são trabalhadores que trabalham nessas áreas; ainda não há divulgação oficial dos órgãos. (As informações são do Portal Giro).

Segundo trabalhadores, veículos, máquinas, barracos e cargas de combustíveis e outros equipamentos já foram destruídos até o momento. Crianças e até idosos residem nas localidades, segundo os informantes.

“Tocaram fogo nos tanque de óleo com mais de 15 mil litros. Tocaram fogo em tudo (…) tem crianças no local, tão sem roupa as crianças eles não deixaram pegar nada (…) Não tá vindo mais imagens pq o povo já se esconderam pq tão sobrevoando lá”, disse um informante.

Jornal Folha do Progresso em 07/03/2022/08:45:27

