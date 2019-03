Inter joga bem, vence Cianorte e abre vantagem na Copa no Brasil

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: divulgação/arquivo)- Pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Internacional recebeu o Cianorte no Estádio do Beira-Rio e venceu por 2 a 0. O Colorado foi superior durante toda a partida, mas os gols só saíram na segunda etapa. Iago, além de abrir o placar para a equipe da casa, teve boa atuação e foi um dos destaques do duelo, que foi marcado ainda pela alta quantidade de cartões amarelos – 11.

Assim, o time gaúcho abre boa vantagem para o jogo de volta, que acontece no dia 14 de março, no Estádio Albino Turbay – lembrando que nesta edição do torneio o gol fora de casa não conta como vantagem e os confrontos na próxima fase serão definidos por sorteio.

O jogo começou movimentado, com o Inter tendo a primeira chance logo aos dois minutos. D’Alessandro cobrou escanteio na cabeça de Klaus, a bola passou por João Gabriel, mas Arroyo tirou em cima da linha. Aos seis minutos, o Cianorte respondeu. Após falha de Klaus e Cuesta, Murilo recebeu na área e solta uma bomba, mas Marcelo Lomba estava lá e fez grande defesa.

Aos poucos, o Inter foi ganhando o domínio do jogo. Com 16 jogados, Iago encontrou Roger dentro da área, que tocou na saída de João Gabriel, mas acabou errando o alvo. O time da casa insistia, mas a bola não entrava.

Aos 19, Patrick recebeu dentro da área e chutou, mas João Gabriel fez grande defesa. Na sequência, Feliphe Gabriel tirou. Com o cronômetro marcando 26 minutos, mais uma oportunidade desperdiçada pelo colorado. D’Alessandro cobrou fala e carimbou o travessão.

As equipes seguiram trocando passes, mas sem incomodar o adversário. Apenas aos 43 minutos o Inter voltou a levar perigo, quando D’Alessandro cobrou falta fechada, João Gabriel passou da bola, e Roger tentou alcançá-la, mas não conseguiu.

O Inter voltou intenso para a segunda etapa e o comportamento deu resultado. Após pressionar o Cianorte, aos sete minutos, Iago abriu o placar o time gaúcho. Marcinho cruzou, a bola passou por Patrick, mas Iago estava lá. O lateral-esquerdo chutou, a bola desviou em Gerônimo e entrou, sem chances para o goleiro João Gabriel.

Dez minutos depois, quase o Inter ampliou. João Gabriel soltou a bola após cruzamento rasteiro. Cuesta até tentou completar, mas bateu fraco.

Aos 22, porém, o Colorado não perdoou. Após bela troca de passes, Iago cruzou para Edenílson, que chutou de pé canhoto no contrapé do goleiro para aumentar a diferença no marcador. Com a vantagem no placar, o time da casa passou a administrar o resultado, trocando passes e fazendo o tempo passar. Os jogadores do Cianorte, por sua vez, sentiam a parte física.

Aos 38, quase o terceiro do Inter. Após cruzamento da direita, Patrick cabeceou com perigo, encobrindo o goleiro, mas a bola acabou indo para fora e o placar ficou mesmo nos 2 a 0.

