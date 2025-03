Internacional é campeão Gaúcho

Internacional empata com Grêmio e é campeão Gaúcho após 9 anos

(foto: Ricardo Duarte/assessoria) – Neste domingo, o Internacional empatou em 1 a 1 com o Grêmio, no Beira-Rio, e conquistou o Campeonato Gaúcho pelo placar agregado de 3 a 1. Desta maneira, o Colorado voltou a ser campeão do Gaúcho após nove temporadas – a última vez havia sido em 2016. Os gols do duelo foram cravados por Valencia, pelos mandantes, e Wagner Leonardo, para os visitantes.

Agora, o Internacional chegou ao seu 46º título de Campeonato Gaúcho, sendo o maior campeão. O Grêmio, por sua vez, heptacampeão consecutivo (2018-2024), permanece com 43 taças.

Vale destacar que o Colorado impediu o Imortal Tricolor de conquistar um octacampeonato. O único a atingir tal marca foi o próprio Internacional, entre os anos de 1969 e 1976.

Assim, as equipes voltam suas atenções ao Campeonato Brasileiro. O Internacional estreia no dia 29 (sábado), às 21h (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã. Do outro lado, o Grêmio inicia a competição diante do Atlético-MG, em casa, às 18h30, também do dia 29.

O Internacional inaugurou o marcador aos 11 minutos do segundo tempo. Em uma falta longe do gol defendido por Volpi, Enner Valencia assumiu a cobrança e mandou a bola no ângulo esquerdo.

A reação do Grêmio veio pouco depois, mas não foi o suficiente para evitar o vice-campeonato. Em falta pelo ladi direito do campo de ataque, Lucas Esteves cobrou fechado e Wagner Leonardo apareceu para cabecear firme para o fundo das redes.

Em uma confusão ao final do duelo, Aguirre, do Internacional, e Dodi, do Grêmio, receberam cartão vermelho.

FICHA TÉNCICA

INTERNACIONAL 1 X 1 GRÊMIO

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 16 de março de 2025, sábado

Horário: 17h45 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Nailton Junior de Sousa Oliveira

Cartões amarelos: Vitinho, Aguirre e Borré (Interncional); Igor Serrote, Villasanti e Lucas Esteves (Grêmio)

Cartões vermelhos: Aguirre (Internacional); Dodi (Grêmio)

GOL: Enner Valencia, aos 11′ do 2ºT (Internacional); Wagner Leonardo, aos 17′ do 2ºT (Grêmio)

INTER: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Rogel) e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo), Alan Patrick e Vitinho (Thiago Maia); Carbonero (Wesley) e Enner Valencia (Borré)

Técnico: Roger Machado

GRÊMIO: Tiago Volpi; Igor Serrote (João Lucas), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti (Pavón) e Edenílson (Monsalve); Oliveira (Dodi), Amuzu (Arezo) e Braithwaite

Técnico: Gustavo Quinteros

