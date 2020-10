Internacional empata com um a menos e fica perto da classificação na Libertadores

O Internacional vai decidir seu futuro na Libertadores na última rodada da fase de grupos. O Colorado visitou o América de Cali-COL nesta terça-feira e empatou por 0 a 0, em confronto válido pela 5ª rodada do torneio nacional. Com o resultado, a equipe de Eduardo Coudet seguiu na vice-liderança do grupo E, mas ainda não assegurou a vaga.

Após primeiro tempo de pouca criação, o Inter ficou com um homem a menos na segunda etapa, seguindo a expulsão de Leandro Fernández. Os colombianos vieram para cima e por pouco não marcaram no fim, mas a partida terminou sem gols.

O empate deixou o Colorado com oito pontos no segundo lugar da chave, contra dez do líder Grêmio, cinco do América de Cali e quatro da eliminada Universidad Católica-CHI. Para garantir a classificação sem depender da outra partida, o Inter precisa ao menos empatar com os chilenos na última rodada, fora de casa.

Ainda nesta quinta-feira, o Grêmio venceu a Universidad Católica em Porto Alegre e carimbou sua classificação.

Após primeiro tempo de pouca criação dos times, a etapa final ganhou contornos dramáticos após expulsão do atacante do Inter Leandro Fernández aos 12 minutos. O argentino acertou Torres com uma cotovelada na cara enquanto a partida estava paralisada e foi expulso direto.

Com um a mais, o América de Cali partiu para cima, enquanto o Colorado se resguardou com a entrada de Musto na vaga de Nonato.

Aos 16, cruzamento dos colombianos pela esquerda e cabeçada de Torres para grande defesa de Marcelo Lomba. No rebote, Batalla bateu para fora.

Mesmo em desvantagem numérica, os brasileiros tiveram boa chance para vencer o jogo aos 31 minutos. O América de Cali errou na saída, Léo Borges recuperou e Thiago Galhardo ajeitou para Patrick. O meia arriscou forte de dentro da área, mas a bola subiu muito e passou por cima do gol.

Três minutos depois, os mandantes responderam com bola no travessão. Sierra colocou em profundidade para Moreno, que venceu na corrida e encheu o pé. A bola explodiu na trave e o jogo ficou no 0 a 0.

