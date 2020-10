Grêmio vence Universidad Católica e encaminha classificação na Libertadores

Depois de cinco jogos, o Grêmio voltou a vencer na Arena. Nesta terça-feira, o Tricolor recebeu a Universidad Católica e triunfou por 2 a 0, em partida válida pela 5ª rodada do Grupo E da Libertadores. Com o resultado, a equipe comandada por Renato Portaluppi encaminhou a classificação para as oitavas de final do torneio continental.

Depois de um primeiro tempo de pouca inspiração, o Grêmio voltou ligado do intervalo e, com gols de Pepê e Rodrigues, buscou a vitória. A equipe gaúcha chegou aos 10 pontos e, dependendo do resultado entre América de Cali e Internacional, pode garantir vaga na próxima fase da Libertadores com uma rodada de antecedência.

A Universidad Católica, por outro lado, está na lanterna do Grupo E, com 4 pontos. Para se classificar para as oitavas de final, o time chileno precisa torcer por uma série de resultados, além de ter um saldo de gols superior ao de Internacional e América de Cali.

Na última rodada da fase de grupos, o Grêmio vai enfrentar o América de Cali, na Arena. O duelo está marcado para o dia 22 de outubro. Antes do confronto pela Libertadores, o Tricolor vai enfrentar Internacional, Coritiba, Santos, Botafogo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo – A Universidad Católica foi superior no primeiro tempo e demorou apenas 4 minutos para assustar o Grêmio. O volante Aued aproveitou a cobrança de escanteio de Pinares e finalizou de voleio, exigindo uma grande defesa de Vanderlei.

Depois de sofrer nos minutos iniciais o Tricolor emparelhou o duelo e criou as primeiras oportunidades. Diego Souza tirou tinta da trave esquerda do goleiro Dituro aos 12 minutos, com uma cabeçada, e Alisson ameaçou a equipe chilena aos 15, com um forte chute que acabou subindo demais.

Enquanto o Grêmio tentava aproveitar os espaços para inaugurar o marcador, a Universidad Católica controlava a posse de bola, rodava a área tricolor e chegava com perigo nas bolas paradas.

A primeira participação de Dituro no jogo aconteceu aos 37 minutos. Orejuela avançou pela direita, não foi pressionado e arriscou. Atento, o goleiro argentino parou o forte arremate.

Antes do intervalo, Dituro ainda fez uma excelente intervenção. Aos 41, Pepê recebeu pela esquerda e cruzou para Diego Souza, que cabeceou forte no canto, mas o arqueiro fez uma bela defesa. O lance, no entanto, foi paralisado por impedimento.

O Grêmio abriu o placar no primeiro lance da segunda etapa. Após cruzamento de Robinho pela direita e tentativa de Alisson, Diego Souza desviou levemente de cabeça e a bola sobrou para Pepê, dentro da área. O camisa 25 dominou e bateu rasteiro com o pé direito para superar Dituro.

Mesmo com a vantagem, o Tricolor seguiu ameaçando a Universidad Católica. Pepê, em uma finalização para fora, e o zagueiro Rodrigues, com um chute fraco, criaram boas oportunidades para os donos da casa. A equipe visitante, por outro lado, seguiu apostando nas bolas paradas.

Jogando melhor no segundo tempo, o time de Renato Portaluppi ampliou o placar aos 17 minutos. Alisson fez uma grande jogada individual pela direita, invadiu a área e cruzou rasteiro para Rodrigues completar para a rede.

Com o 2 a 0 no marcador, o Grêmio segurou o ataque da Católica, que não conseguiu criar nenhuma grande oportunidade, e garantiu a vitória.

