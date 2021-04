Internacional estreia com derrota para o Always Ready na Libertadores

(foto: Ricardo Duarte/assessoria) – Jogando fora de casa e com a dificuldade da altitude boliviana, o Internacional não conseguiu segurar a pressão do Always Ready e perdeu por 2 a 0 pela Libertadores. O Colorado aceitou a pressão do adversário, pouco atacou e deixou muitos espaços para os donos da casa no Estádio Hernando Siles, em La Paz.

Com o resultado desta noite de terça-feira, o Always Ready estreia na Libertadores de 2021 com três pontos, na primeira colocação do grupo B. Já o Internacional fica na lanterna do grupo, ainda sem pontuar na competição.

O Internacional volta a campo pela Libertadores na próxima terça-feira, quando recebe o Deportivo Táchira no Beira-Rio. A partida está marcada para as 19h15 (de Brasília). Já na quinta-feira, é a vez do Always Ready visitar o Olimpia no Defensores Del Chaco, às 23 horas.

O jogo – Buscando aproveitar a vantagem de jogar em casa e na altitude de La Paz, o Always Ready partiu para cima do Internacional e propôs uma marcação alta, no campo dos visitantes. A equipe de Miguél Ángel Ramírez sofreu para conseguir ter efetividade na saída de bola e tomou pressão dos donos da casa.

Mesmo chutando muito ao gol de Marcelo Lomba, a equipe boliviana não conseguiu abrir o placar e viu o jogo ficar mais equilibrado com o passar do tempo. Os gaúchos começaram a agredir mais o adversário e partiram para o ataque depois dos primeiros 30 minutos, mas também não conseguiram encontrar o primeiro gol da partida. Rodrigo Dourado organizou bem o meio-campo do Internacional.

O Inter voltou para o segundo tempo com duas alterações e resolveu colocar mais um zagueiro, Lucas Ribeiro. Mesmo assim, os bolivianos conseguiram abrir o placar aos sete minutos, com Saucedo. O camisa 22 recebeu a bola na frente da área e, com liberdade, acertou um belo chute no ângulo de Lomba.

Buscando ser mais ofensivo, Ramírez promoveu diversas substituições e aproveitou para tirar Lucas Ribeiro, que havia entrado no intervalo. Mesmo assim, os donos da casa seguiram jogando melhor e não deram muitas oportunidades ao Internacional. Já nos acréscimos, Algarañaz aproveitou erro na saída de bola de Zé Gabriel, recebeu bola de Saucedo e definiu o placar final do jogo.

Fonte:Gazeta Esportiva 20/04/2021

