Internacional vence na estreia na Libertadores

Fonte:Lance (foto: Ricardo Duarte)- Foi no sufoco, mas o Internacional venceu na estreia da Libertadores. Diante do Palestino, Rafael Sóbis decidiu para o Colorado em cobrança de falta. Na próxima rodada, o Inter encara o Alianza Lima, no Beira-Rio. Enquanto isso, o time chileno mede forças com o River Plate.

Como já era esperado, o Palestino começou o duelo com a posse de bola e abusando da troca de passes na intermediária. A superioridade era notória e o time chileno teve um gol anulado aos 10 minutos. Após rebote de Lomba, Passerini, em posição irregular, mandou para o fundo das redes.

Incomodado com a timidez no setor ofensivo, Odair Hellmann chamava a atenção dos jogadores e pedia reação dentro de campo. Sem o coletivo funcionar, o jeito foi apostar no individual e Patrick assustou Ignacio González de fora da área.

Com o decorrer do tempo, o Internacional trabalhou com mais objetividade e girava o jogo de maneira inteligente. Após cruzamento da esquerda, Pedro Lucas foi no segundo andar e testou para excelente defesa de González.

A resposta do Palestino veio em dois lances em sequencia. Na primeira, Jorquera soltou a bomba de fora da área e Jorquera espalmou. No rebote, o time chileno explorou a bola aérea e Gutiérrez, de cabeça, obrigou o goleiro a trabalhar mais uma vez.

Na etapa final o ritmo do jogo caiu. As duas equipes eram mais cuidadosas na hora de atacar e poucos lances eram criados. Visivelmente incomodado com a inoperância do ataque, Odair Hellmann sacou Pedro Lucas e colocou Rafael Sóbis, mas pouco adiantou.

Na reta final, o Internacional aumentou o volume de jogo e começou a criar. A primeira veio com Pottker. Após tabela com Iago, o centroavante encheu o pé e obrigou o goleiro a defender com o pé.

Aos 37 minutos o gol Colorado. Rafael Sóbis cobra falta no meio da barreira, engana o goleiro González e a bola morre no fundo da rede.

