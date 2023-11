Boca Juniors comunica compra de atacante do Palmeiras

O Boca Juniors informou ao Palmeiras que irá exercer a opção de compra do atacante Miguel Merentiel nesta quinta-feira. O jogador está emprestado pelo alviverde ao time xeneize desde fevereiro.

A informação havia sido publicada primeiro pelo jornal argentino “Olé” e confirmada pela Gazeta Esportiva.

A equipe argentina irá adquirir 70% dos direitos econômicos. Assim, o Palmeiras ficará com os 30% restantes. A opção de compra estava prevista no contrato de empréstimo, que vai até o fim de 2023.

Pelo Palmeiras, Merentiel disputou apenas 11 partidas e marcou dois gols. No início desta temporada, antes de ir ao Boca, o uruguaio entrou apenas nos minutos finais da vitória por 3 a 1 contra o Ituano, pelo Paulistão, quando o Verdão jogou com o time reserva.

O jogador teve dificuldades de se firmar no time titular e foi negociado também pelo limite de estrangeiros que podiam ser relacionados por jogo até a data de sua negociação. Esse limite, porém, foi mudado pela CBF dias após o negócio ser concretizado.

Merentiel jogou contra o Verdão na semifinal da Libertadores, e participou da jogada do gol do empate por 1 a 1. Nos pênaltis, os argentinos avançaram e depois ficaram com o vice-campeonato do torneio.

Por ser um empréstimo remunerado, com salário integralmente pago pelo time argentino, o Palmeiras não pôde inserir uma cláusula que impedisse o uruguaio de jogar. Pelo Boca Juniors, o atacante soma 47 jogos e 14 gols.

Fonte: Gazeta Esportiva

