Internet 5G chegará para mais 236 cidades brasileiras a partir da próxima segunda-feira (27)

5G- (Foto: Zack/MCom) – Segundo Anatel, entidade vinculada ao Ministério das Comunicações, 88,6% da população brasileira terá acesso à tecnologia

A partir da próxima segunda-feira (27/05), as operadoras que adquirirem lotes na faixa de 3,5 GHz vão poder solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o licenciamento e ativação de estações de 5G em mais 236 municípios.

A Anatel, entidade vinculada ao Ministério das Comunicações, divulgou as informações nesta quarta-feira (20), após uma reunião interna na sede da empresa.

A liberação da faixa é o primeiro passo para que as prestadoras que adquiriram lotes instalem estações de quinta geração nas cidades. A liberação, no entanto, não significa que o 5G será instalado de imediato nas localidades. O processo depende do planejamento individual de cada prestadora.

Com a decisão, o total de cidades que vão poder contar com o 5G na faixa de 3,5GHz chegará a 4.134, nos quais vivem pouco mais de 189 milhões de brasileiros – aproximadamente 88,6% da população do País.

“A implantação do 5G tem sido um trabalho que nós estamos fazendo pela importância dessa tecnologia na ponta da vida das pessoas. É importante colocar que o Brasil realizou um leilão há três anos e vendeu faixas de frequência para o setor privado. Esse mesmo setor acertou obrigações anuais com o Ministério: o de expandir essa tecnologia, começando pelas capitais até chegar nos mais de 5 mil municípios do Brasil, o cronograma vai até 2030“, disse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, em agenda recente de liberação de recursos do FUST para acesso à internet em periferias do Ceará .

Com a antecipação desses 236 (duzentos e trinta e seis) municípios, os Estados da Paraíba (PB), Rondônia (RO) e Tocantins (TO) estão totalmente liberados para a ativação de estações 5G na faixa de 3,5 GHz. Com essa liberação são 15 UFs (AL, AP, DF, ES, MA, PB, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO) com todos os municípios liberados.

O Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência (Gaispi) disponibiliza um painel de dados para facilitar o acompanhamento dos municípios liberados. O indicador mostra as cidades em que a faixa de 3,5 GHz já está liberada e as próximas.

Os municípios com a faixa já liberada, as cidades, os bairros e a quantidade de estações licenciadas do 5G standalone na faixa de 3,5 GHz, bem como os aparelhos celulares certificados para uso de 5G, podem ser consultados nos dashboards disponibilizados no painel de dados da Anatel:

*Confira aqui o painel de informações sobre a liberação e o planejamento para a liberação do uso da faixa de 3.300 MHz a 3.700 MHz (faixa de 3,5 GHz)

*Confira aqui os dados referentes ao licenciamento de Estação Rádio Base e de Estações Móveis da Telefonia Móvel (ou Serviço Móvel Pessoal – SMP)

*Confira aqui os telefones celulares (smartphones) 5G certificados e homologados pela Anatel

Segue abaixo a lista com os 236 municípios em que as prestadoras poderão solicitar à Anatel o licenciamento e ativação de estações de 5G na faixa de 3,5 GHz:

UF – Município

MG Leopoldina

MG Santos Dumont

MG Visconde do Rio Branco

PB Água Branca

PB Aguiar

PB Amparo

PB Aparecida

PB Arara

PB Araruna

PB Areia de Baraúnas

PB Assunção

PB Bananeiras

PB Baraúna

PB Barra de Santa Rosa

PB Barra de São Miguel

PB Belém

PB Belém do Brejo do Cruz

PB Bernardino Batista

PB Boa Ventura

PB Bom Jesus

PB Bom Sucesso

PB Bonito de Santa Fé

PB Borborema

PB Brejo do Cruz

PB Brejo dos Santos

PB Cachoeira dos Índios

PB Cacimba de Dentro

PB Cacimbas

PB Cajazeiras

PB Cajazeirinhas

PB Camalaú

PB Caraúbas

PB Carrapateira

PB Casserengue

PB Catingueira

PB Catolé do Rocha

PB Conceição

PB Condado

PB Congo

PB Coremas

PB Coxixola

PB Cubati

PB Cuité

PB Curral Velho

PB Damião

PB Desterro

PB Diamante

PB Dona Inês

PB Duas Estradas

PB Emas

PB Frei Martinho

PB Gurjão

PB Ibiara

PB Igaracy

PB Imaculada

PB Itaporanga

PB Jericó

PB Joca Claudino

PB Juazeirinho

PB Junco do Seridó

PB Juru

PB Lagoa

PB Lagoa de Dentro

PB Lastro

PB Livramento

PB Logradouro

PB Mãe d’Água

PB Malta

PB Manaíra

PB Marizópolis

PB Mato Grosso

PB Maturéia

PB Monte Horebe

PB Monteiro

PB Nazarezinho

PB Nova Floresta

PB Nova Olinda

PB Nova Palmeira

PB Olho d’Água

PB Ouro Velho

PB Parari

PB Passagem

PB Paulista

PB Pedra Branca

PB Pedra Lavrada

PB Piancó

PB Picuí

PB Pirpirituba

PB Poço Dantas

PB Poço de José de Moura

PB Pombal

PB Prata

PB Princesa Isabel

PB Riachão

PB Riacho dos Cavalos

PB Salgadinho

PB Santa Cruz

PB Santa Helena

PB Santa Inês

PB Santa Luzia

PB Santa Teresinha

PB Santana de Mangueira

PB Santana dos Garrotes

PB Santo André

PB São Bentinho

PB São Bento

PB São Domingos

PB São Domingos do Cariri

PB São Francisco

PB São João do Cariri

PB São João do Rio do Peixe

PB São João do Tigre

PB São José da Lagoa Tapada

PB São José de Caiana

PB São José de Espinharas

PB São José de Piranhas

PB São José de Princesa

PB São José do Brejo do Cruz

PB São José do Sabugi

PB São José dos Cordeiros

PB São Mamede

PB São Sebastião do Umbuzeiro

PB São Vicente do Seridó

PB Serra Branca

PB Serra da Raiz

PB Serra Grande

PB Serraria

PB Sertãozinho

PB Solânea

PB Sossêgo

PB Sousa

PB Sumé

PB Tacima

PB Taperoá

PB Tavares

PB Teixeira

PB Tenório

PB Triunfo

PB Uiraúna

PB Várzea

PB Vieirópolis

PB Vista Serrana

PB Zabelê

RO Alta Floresta D’Oeste

RO Alto Alegre dos Parecis

RO Alvorada D’Oeste

RO Buritis

RO Cabixi

RO Cacaulândia

RO Cacoal

RO Campo Novo de Rondônia

RO Castanheiras

RO Cerejeiras

RO Corumbiara

RO Costa Marques

RO Espigão D’Oeste

RO Governador Jorge Teixeira

RO Guajará-Mirim

RO Jaru

RO Machadinho D’Oeste

RO Ministro Andreazza

RO Mirante da Serra

RO Nova Brasilândia D’Oeste

RO Nova Mamoré

RO Nova União

RO Novo Horizonte do Oeste

RO Ouro Preto do Oeste

RO Parecis

RO Pimenta Bueno

RO Pimenteiras do Oeste

RO Primavera de Rondônia

RO Rolim de Moura

RO Santa Luzia D’Oeste

RO São Felipe D’Oeste

RO São Francisco do Guaporé

RO São Miguel do Guaporé

RO Seringueiras

RO Teixeirópolis

RO Theobroma

RO Urupá

RO Vale do Anari

RO Vale do Paraíso

TO Aguiarnópolis

TO Almas

TO Alvorada

TO Ananás

TO Angico

TO Araguaçu

TO Araguatins

TO Aurora do Tocantins

TO Barra do Ouro

TO Cachoeirinha

TO Campos Lindos

TO Cariri do Tocantins

TO Centenário

TO Combinado

TO Conceição do Tocantins

TO Darcinópolis

TO Dianópolis

TO Dueré

TO Figueirópolis

TO Filadélfia

TO Formoso do Araguaia

TO Goiatins

TO Itacajá

TO Itapiratins

TO Jaú do Tocantins

TO Lagoa da Confusão

TO Lavandeira

TO Lizarda

TO Luzinópolis

TO Natividade

TO Nazaré

TO Novo Alegre

TO Novo Jardim

TO Palmeiras do Tocantins

TO Palmeirópolis

TO Paranã

TO Peixe

TO Ponte Alta do Bom Jesus

TO Porto Alegre do Tocantins

TO Recursolândia

TO Riachinho

TO Rio da Conceição

TO Sandolândia

TO Santa Maria do Tocantins

TO Santa Terezinha do Tocantins

TO São Bento do Tocantins

TO São Félix do Tocantins

TO São Salvador do Tocantins

TO Sucupira

