Intervenção Policial resulta em morte do suspeito em Castelo dos Sonhos | PA

Foto: Reprodução | Em continuidade à operação relacionada ao assalto ocorrido na praça central do distrito de Castelo dos Sonhos, onde foram presos dois indivíduos e recuperados vários celulares, as guarnições da Polícia Militar, em conjunto com o IPC Wigner Carvalho, realizaram novas diligências no dia 21/01/2025.

Com base em informações levantadas pelo serviço de inteligência, foi identificado o paradeiro de Victor Luan de Jesus, conhecido como “Vitinho”, integrante do Comando Vermelho e com mandado de prisão em aberto. Ele foi localizado em uma residência na Rua do Mercado Baianinho, em um imóvel com portão de madeira.

Ao chegar ao local, as equipes foram recebidas com disparos de arma de fogo pelo suspeito. Diante da injusta agressão, as guarnições revidaram. O Hospital Regional de Castelo dos Sonhos foi acionado para prestar atendimento médico ao indivíduo, porém ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Na residência, foram encontrados diversos materiais ilícitos, incluindo um iPhone 14 Pro Max, identificado como roubado na noite anterior (20/01/2025), além de drogas e um revólver calibre .32, utilizado no crime e nos disparos contra as equipes policiais.

Os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil ao IPC Wigner Carvalho, que atuou na Operação Tolerância Zero, juntamente com as guarnições da Polícia Militar.

Materiais Apreendidos:

01 revólver calibre .32

03 munições, sendo 01 deflagrada

63 gramas de substância análoga ao crack

12 gramas de cocaína

01 balança de precisão

06 aparelhos celulares

A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a segurança pública e o combate ao crime organizado, destacando a importância das operações integradas e da pronta resposta às ações criminosas.

NOTÍCIAS RELACIONADAS

Fonte: Jornal Folha do Progresso Com informações da 46° BPM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/01/2025/18:22:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...