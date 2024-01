Inusitado: assaltante age com educação, elogia e pede desculpas à vítima durante roubo de loja: ‘Sou profissional na área’; VEJA VÍDEO

Um homem de 40 anos foi preso depois de assaltar uma loja de perfumes no Shopping Boa Vista, no Centro do Recife. Imagens de uma câmera de segurança registraram a ação e o que impressiona é a forma bastante educada e gentil com que o assaltante aborda a vendedora (veja vídeo acima).

Após elogiar a maneira como a funcionária atende os clientes, o criminoso manda a mulher repassar alguns produtos e o dinheiro do caixa, “sem estresse”, e ainda agradece pelo atendimento.

“Bote na sacola o perfume, por gentileza. Bem devagarzinho. Fique nervosa não que eu sou profissional na área. Tá bom? Mal nenhum eu vou fazer a você. Certo? O dinheiro ‘todinho’ que tiver aí, da nota mais alta à mais baixa, mete na sacola”, afirma o assaltante durante a abordagem.

O assalto foi registrado no videomonitoramento às 17h59 do sábado (13). Segundo a Polícia Civil, o homem foi detido na manhã deste domingo (14), após ser encontrado numa residência no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul da cidade.

Pela filmagem, enviada para o WhatsApp da TV Globo, é possível ver o início da abordagem, quando o assaltante, ainda se passando por cliente, começa a elogiar a atendente antes de passar a mão na cintura, como se tivesse uma arma, e ameaçar vendedora, dizendo que tem um “colega” do lado de fora da loja.

“Da mesma forma que vocês tratam bem os clientes, o meu objetivo aqui também é esse: tratar bem as pessoas. A minha função aqui não é fazer mal a ninguém. Não sei se você já entendeu. A senhora vai ficar bem calminha, devagarzinho, sem reagir. Se você reagir, […] vai ser difícil para você”, diz o ladrão.

As imagens mostram ainda que, depois de pegar a sacola com os itens roubados, o assaltante ainda pede desculpas à vendedora, dizendo que “essa é a minha função”, e ordena a funcionária a se dirigir a uma sala localizada ao lado do caixa.

“Sem nenhuma reação. Devagarzinho, sem olhar para mim. Entre aí. Muito obrigado pelo atendimento. […] Vou pegar mais dois perfumes aqui, tá?”, diz o homem, que, logo em seguida, furta as mercadorias que estavam numa das prateleiras da loja.

Depois, ele vai até a porta pela qual a vendedora tinha entrado, diz para ela não sair e sai do estabelecimento.

De acordo com a Polícia Civil, o homem confessou o crime e não estava com os objetos roubados quando foi preso. O caso segue sendo investigado pela Delegacia da Boa Vista.

Inusitado: assaltante age com educação, elogia e pede desculpas à vítima durante roubo de loja: 'Sou profissional na área' pic.twitter.com/IamOjvGacJ — Diario do Brasil Notícias (@diariobrasil_n) January 15, 2024

Fonte: Diário do Brasil notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2024/08:52:07

