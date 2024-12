Investigador é encontrado morto dentro de casa em MT

Foto: Reprodução | A esposa dele que o encontrou sem vida. O caso aconteceu nesse domingo (29), em Tangará da Serra.

O investigador da Polícia Civil de Mato Grosso, Augusto Renato Magri Arantes, foi encontrado morto nesse domingo (29), dentro da casa onde morava, na cidade de Tangará da Serra (239 km de Cuiabá). Ele apresentava um ferimento de tiro na cabeça.

As autoridades policiais foram acionadas pela esposa do investigador. Ela foi encontrada em estado de choque ao lado do corpo de Augusto.

A suspeita é que ele tenha tirado a própria vida.

Por meio de nota, a PJC lamentou a morte do investigador, que estava lotado na Divisão de Repressão à Entorpecentes da 1ª Delegacia de Tangará da Serra.

“Querido por todos, o policial era reconhecido pela sua dedicação e compromisso com a instituição e combate ao crime, sendo exemplo de profissionalismo e determinação no cumprimento de suas missões. Aos familiares, colegas e amigos do investigador, a Polícia Civil e todo seu corpo diretivo estende condolências por esse momento doloroso”, diz trecho de nota.

Procure ajuda

O CVV (Centro de Valorização da Vida) presta serviço voluntário e gratuito de prevenção do suicídio e apoio emocional para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. O atendimento é realizado pelo telefone 188 (sem custo de ligação), ou pelo site www.cvv.org.br, via chat e e-mail, pelo apoioemocional@cvv.org.br.

