Irmão de enfermeira é encontrado morto próximo à prefeitura em Novo Progresso

A motocicleta abandonada ajudou encontrar o corpo da vítima (Foto: Divulgação Policia) – Foi encontrado na manhã desta terça-feira, 7 de março de 2023, nas proximidades da Secretaria de Obras aos fundos da prefeitura de Novo Progresso, o corpo de Jeovani da Silva Melo.

Conforme informações preliminares a Policia Militar foi informada por volta das 08h40min, de uma motocicleta Honda Fan de cor vermelha abandonada, na rua Leidisane Tenorio, bairro Jardim Europa, nas proximidades da secretaria de obras, ao chegar no local foi encontrado a motocicleta com carteira de documentos de Jeovani da Silva Melo. Na redondeza os policiais encontraram o corpo ao lado de uma pedra que foi possivelmente usada no crime. Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, a vítima é irmão de uma técnica de enfermagem lotada no Hospital Municipal de Novo Progresso-PA.

Após localizar a vítima, a Polícia Militar isolou a área e acionou a polícia Civil.

O corpo do jovem foi levado para o Serviço Médico do Hospital para exames e posteriormente liberado para a família.

A polícia investiga o caso.

Aguardem mais informações.

Por:Jornal Folha do Progresso em 07/03/2023/14:36:24

