Irmão do radialista Mate Amargo é assassinado em Santa Catarina

Paulo José Pereira, de 57 anos, conhecido como Gaúcho Tchê Bodoque- Irmão do radialista Mate Amargo da radio Cultua Fm, foi assassinado em ‘boate’ de Porto Belo (SC), teria cobrado dívida antes de morrer. (Foto:Rede social)

Paulo José Pereira, foi morador de Novo Progresso nos anos 2000. Em meados de junho de 2021,esteve visitando a cidade onde passou noventa dias, estava aposentado e curtindo a vida, disse.

Entenda o Caso

Paulo José Pereira, de 57 anos, assassinado na madrugada desta sexta-feira (17), em uma boate, localizada às margens da BR-101, em Porto Belo, teria ido até o local para cobrar dívidas com o proprietário do estabelecimento. No momento do acerto, ele e a esposa do dono da boate teriam discutido, momento que, ao virar as costas, Pereira foi baleado pelo segurança da casa. As informações foram repassadas pelo filho da vítima ao Visor Notícias que preferiu não se identificar.

Conhecido por vender carros e imóveis na região, Paulo, que, conforme o filho era solteiro, frequentava a casa há algum tempo e chegava até a descontar o que consumia no local. Além da relação de cliente, ele também tinha negócios com o dono, segundo diz A.C.P, filho de Paulo.

“Meu pai sempre foi um cara humilde, ele era solteiro, trabalhou a vida inteira e estava curtindo a vida agora, ontem quando chegou lá na hora do acerto teve essa discussão e o funcionário deu os tiros. Não teve essa história de ciúmes. Muita gente conhecia ele, não tem como eu aceitar isso. Fiz aniversário na quarta-feira e ele jantou comigo, agora ele está morto”, ressalta. O caso é investigado pela delegacia de Itapema. Segundo informações, o segurança que atirou já está no Presídio Regional de Tijucas.

Como era bastante conhecido, o filho antecipa que o velório do pai terá dois dias. A decisão da família aconteceu para dar tempo dos amigos dele, que moram no Pará, chegarem para prestar as últimas homenagens. No velório, a família ainda pretende fazer uma homenagem com um gaiteiro, já que Paulo é gaúcho e adorava músicas tradicionalistas. O velório acontecerá na Capela Mortuária de Porto Belo, localizada na Avenida Governador Celso Ramos. O sepultamento ocorrerá às 15h30 de sábado (18).

Por:Jornal Folha do Progresso

17/12/2021 às 15h59m

