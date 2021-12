Banpará de Novo Progresso trabalhou domingo para pagar bolsa de R$ 100 e R$ 500 para estudantes; entenda

Alunos fizeram filas frente ao banco de Novo Progresso – (Foto:Via WhatsApp)

Benefício foi pago uma única vez aos adolescentes que comprovarem vacinação e matrícula regular

Estudantes de Novo Progresso e do Pará ganharão bolsa de R$ 100 e R$ 500, neste domingo, 19 de dezembro de 2021.

Conforme informou o gerente geral da agência, Fernando Marques, foi pago o total de R$ 67.560 (sessenta sete mil e quinhentos e sessenta reais), totalizando 200 atendimentos neste domingo, 19 de dezembro em Novo Progresso. “Foram pagos R$ 33 milhões no estado do Pará, neste domingo”, argumentou o Gerente Fernando.

Ainda segundo Fernando Marques está orgulhoso e feliz por fazer parte deste banco, e ver tantas pessoas serem atendias – jovens, entre eles alguns gestantes – valores estes que vão fomentar a economia da cidade de Novo Progresso. “O banco está de portas abertas para toda comunidade usufruir das vantagens de ser cliente banpara. Acessar a linhas de crédito democráticas e adequadas a toda e qualquer empresa, e pessoa física como: capital de giro, consignado, banparacard (exclusivo para clientes que recebem salário no banco), microcrédito para empreendedores, financiamento rural , máquinas e equipamentos via BNDES, mais uma infinidade de linhas que fazem parte do portfólio de produtos,disse Marques. “Ressaltando que ao ser cliente banpara, você está diretamente contribuindo para o desenvolvimento do seu município, pois parte da lucratividade do banco retorna em obras e investimentos para o benefício da população paraense”.

Fernando Marques, lembra que muitos alunos não receberam o banco vai estudar a possibilidade de o-uma nova data, que ainda é nada oficial, concluiu.

Governador Helder Barbalho divulgou nas redes sociais a conquista

Entenda sobre o Programa “Reencontro com a Escola”

Foi aprovada na sessão desta terça-feira (14), na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), uma matéria do Executivo que visa a diminuição da evasão escolar na rede pública de ensino do Estado. O Projeto de Lei nº 481/2021, que institui o Programa Extraordinário Estadual “Reencontro com a Escola”, autoriza a concessão de uma bolsa única de R$ 100 ao aluno que comprovar estar matriculado na rede pública estadual e firme compromisso de matrícula para o ano letivo de 2022.

Já o estudante concluinte do 3° ano do ensino médio no ano de 2021 terá direito a uma parcela única de R$ 500 – se atender às mesmas exigências citadas acima, bem como a comprovação de vacinação contra a Covid-19 para maiores de 12 anos. No total, o projeto beneficiará quase 600 mil alunos – sendo 121.050 mil alunos concluintes do ensino médio, e 474.880 estudantes que ainda não concluíram os estudos.

O orçamento destinado à essa iniciativa gira em torno de R$ 105 milhões e, segundo o governador Helder Barbalho, vem para premiar, na forma de bolsa, os alunos que retomarem às atividades presenciais da rede estadual de educação básica. “O recebimento da bolsa, quanto aos alunos maiores de 12 anos, fica condicionado à comprovação de cumprimento do calendário de vacinação, da imunização contra a Covid-19, sendo da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) a competência quanto à coordenação e fiscalização do referido Programa”, declarou o chefe do Executivo estadual.

Vale destacar que a evasão escolar impacta diretamente no resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e também influenciar negativamente nos repasses dos recursos financeiros oriundos do FUNDEB.

Como receber

Para sacar o auxílio, será necessário emitir uma declaração de matrícula diretamente no site da Seduc. Após a impressão do certificado, o beneficiário deve se dirigir até uma agência do Banpará, portando algum documento oficial com foto (RG, Carteira de Trabalho ou CNH) e o comprovante de vacinação contra a Covid-19, para quem tiver acima dos 12 anos.

Estudantes com idades inferiores a 18 anos, os pais ou responsáveis devem acrescentar o seu CPF durante a emissão do certificado de matrícula, para que o saque seja autorizado. Já para alunos matriculados nas unidades da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), a declaração será emitida diretamente nas Escolas de Ensino Técnico do Pará (EETEPAs).

