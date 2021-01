Piloto de homem que gravou vídeo com armas, mostra fuzil em aeronave. Assista aos Vídeos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O segundo vídeo o piloto, aparece dentro da aeronave e faz sinal, não tem áudio. Mostra, a palavra TRAVICAR ” na tela do computador de bordo, em seguida faz sinal de disparos e outra pessoa mostra o fuzil e a espingarda calibre 12 dentro da aeronave em solo com o motor ligado.

O primeira mostra dois homens fortemente armados, fazem ameaças, para pessoa do Cripurizão distrito de Itaituba, sem saber diretamente a quem é. O autor do primeiro vídeo aparece mostrando fuzil revolver, pistola e munição, e dispara “O dono anda assim” (mostra duas armas) e o “Badéco anda assim” (mostra um revólver) e o piloto?? (mostra um calibre 12 e um fuzil) …. “As duas fuzil e 12?? fala pra ele que é zero”……

Homem exibi armas, munição fuzil e ameaça invadir área no garimpo do Cripurizão em Itaituba

Homem exibi armas, munição fuzil e ameaça invadir área no garimpo do Cripurizão em Itaituba

You May Also Like