Irmãos acusados de financiar garimpos ilegais de ouro são alvo de operação no Amapá

Polícia Federal (PF) no Amapá — Foto: PF/Divulgação

Ação da PF com a PRF ocorreu na tarde desta terça-feira (24) em Macapá.

Dois irmãos suspeitos de financiar garimpos ilegais de ouro no Amapá foram alvo de uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Macapá. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão durante a Operação Frates Aureos.

Segundo a PF, as investigações iniciaram em abril deste ano durante ações de combate ao garimpo. Na época, surgiram indícios de que os irmãos estariam financiando maquinários para extração de ouro no garimpo do São Domingos. Um terceiro indivíduo, apontado como parceiro dos suspeitos e também familiar, é citado como possível gerente das atividades.

Os irmãos forma interceptados quando retornavam da região garimpeira para a cidade de Macapá. A PRF acionou a PF, que deu início à operação com buscas nas residências dos investigados.

A ação buscou obter elementos para a investigação, além de buscar compreender o caminho que o ouro ilegal fazia da sua extração até a sua comercialização.

