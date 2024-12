Neste Natal, aplicativo de transporte Maxim realiza doação de brinquedos no Hospital Municipal de Santarém

Foto: Reprodução | No dia 23 de dezembro, a Maxim, aplicativo de transporte e entregas, promoveu uma ação de Natal emocionante e solidária, levando alegria e esperança para as crianças internadas na ala infantil do Hospital Municipal de Santarém. A iniciativa, que envolveu uma doação de brinquedos, contou com a participação ativa dos motoristas da plataforma e também da comunidade local, tornando o Natal de muitas famílias ainda mais especial.

No escritório da Maxim foi instalada a “Árvore dos Desejos da Maxim”, na qual bilhetes com alguns desejos das crianças foram pendurados como parte da decoração. Neles, as crianças escreviam o que sonhavam ganhar de presente neste Natal: brinquedos de super-heróis, bolas de futebol, bonecas, entre outros. Cada visitante do escritório podia pegar um desejo e realizá-lo comprando um presente. Muitos motoristas cadastrados na plataforma quiseram participar da iniciativa: eles se sentiram como o Papai Noel por um dia e fizeram uma boa ação. Assim, nesse período natalino, todos os presentes foram entregues às crianças internadas na ala infantil do hospital, possibilitando que elas vivessem a magia dessa época do ano.

Para Clayton Guedes, gerente da Maxim em Santarém, o objetivo da ação foi proporcionar um Natal mais alegre e acolhedor para as crianças que estão passando por essa situação difícil. “Estamos muito felizes em poder proporcionar um momento de felicidade para essas crianças, que muitas vezes não têm a oportunidade de ter as experiências que outras crianças vivem. A participação de nossos motoristas e a colaboração da comunidade foram essenciais para o sucesso desta campanha. Nosso papel vai além do transporte; estamos aqui para fazer a diferença na vida das pessoas e espalhar amor e solidariedade”, afirmou Clayton.

O apoio do Hospital Municipal de Santarém também foi essencial, pois a equipe ofereceu toda a assistência necessária para garantir que a campanha fosse realizada de forma segura e respeitosa, priorizando sempre o bem-estar das crianças atendidas. O clima de Natal tomou conta da ala infantil, com muitos sorrisos e momentos de emoção ao receberem os presentes.

Com mais essa ação, a Maxim reforçou seu compromisso com a responsabilidade social, demonstrando que sua atuação vai além do transporte de passageiros e entregas, promovendo iniciativas que geram impacto positivo na comunidade.

O serviço Maxim opera no Brasil desde 2021 e está disponível em mais de 50 cidades. Os usuários podem pedir viagens de carro, minivan ou moto, bem como entregas de moto, carro, bicicleta e a pé.

A empresa Maxim vem criando tecnologias inovadoras para pedidos de transporte e outros serviços que os tornam mais modernos, acessíveis e seguros. O Serviço desenvolveu um sistema de hardware e software que permite a conexão de um número ilimitado de clientes e prestadores de serviços e o processamento de milhões de pedidos. O aplicativo de pedido de serviços Maxim e o aplicativo de atendimento de pedidos Taxsee Driver estão entre os aplicativos mais populares, com diversos usuários satisfeitos.

