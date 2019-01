Presidente da Funai pede exoneração do cargo

(Foto:Divulgação Funai) – O presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Wallace Bastos, pediu exoneração do cargo nesta segunda-feira (14). A informação foi divulgada esta noite pelo órgão. Bastos estava à frente da Funai desde maio de 2018, quando foi nomeado para o cargo pelo então presidente Michel Temer.

Atualmente, a fundação está vinculada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A transferência do órgão da estrutura do Ministério da Justiça para a nova pasta foi definida pelo governo do presidente Jair Bolsonaro.

Na semana passada, o governo iniciou a revisão da política de demarcações de terras indígenas. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, se reuniu com os ministros Augusto Heleno (Segurança Insitucional), Ricardo Salles (Meio Ambiente) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos). Eles trataram da criação de conselho interministerial que vai analisar demarcação fundiária de terra indígena.

Terras indígenas

De acordo com a Funai, atualmente existem 462 terras indígenas regularizadas em todo o país. Essas áreas totalizam mais de 1 milhão de quilômetros quadrados (maior que a área do estado de Mato Grosso) e equivalem a 12,2% do território nacional. Pouco mais de 50% das áreas estão localizadas na Amazônia Legal (54%).

Fonte:Agência Brasil

