Itaituba- TCM-PA defende reforço dos Controles Interno e Social, em encontro de capacitação na Região Tapajós

Na abertura das atividades do projeto CAPACITação no município-polo de Itaituba, com abrangência a mais 5 municípios da Região Tapajós, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA) enfatizou a importância das administrações públicas municipais fortalecerem seus Controles Internos, evidenciando também a importância da atuação do Controle Social. Cerca de 250 pessoas participaram da cerimônia de abertura do projeto, que tem a direção geral da vice-presidente da Corte de Contas, conselheira Mara Lúcia.

A rodada do CAPACITAação está sendo realizada na Faculdade de Itaituba, que foi decorada com material indígena, fornecido pela Associação Praia do Índio, liderada pelo índio artesão Everaldo Munduruku.

A mesa oficial foi composta, pelo do conselheiro do TCM-PA, Sérgio Leão, pelo reitor da Faculdade de Itaituba, Abel Almeida, pelo prefeito de Itaituba, Walmir Climaco, pelo presidente da Câmara de Vereadores de Itaituba, Joao Bastos, e pela diretora executiva Adjunta da Escola De Contas Públicas, Brenda Oliveira.

PARCERIA

O conselheiro Sérgio Leão comentou que o Tribunal está percorrendo todo o Estado do Pará levando conhecimento técnico aos jurisdicionados, com o objetivo de que possam realizar gestões proveitosas para a sociedade e não tenham problemas na problemas sem suas prestações de contas. Segundo o conselheiro, o maior motivo de reprovação das contas são os processos licitatórios.

O prefeito de Itaituba, Walmir Climaco, elogiou a iniciativa do Tribunal de vir tão longe para trazer ensinamentos, pois, dessa forma, um maior número de servidores terá a oportunidade de ter acesso às informações.

O presidente da Câmara de Itaituba, João Bastos, destacou a importância do evento e o alto do nível dos temas e dos palestrantes. Ele disse que o Tribunal estava demonstrando, mais uma vez, que não é um “bicho de sete cabeças”, mas sim um parceiro dos gestores que querem administrar de forma correta.

INTERAÇÃO

A diretora Adjunta da ECPCIR, Brenda Oliveira ressaltou que esses encontros são muito importantes porque, além de trazerem conhecimentos técnicos, proporcionam que o Tribunal de Contas tenha uma maior interação com seus jurisdicionados e uma melhor percepção da realidade em que atuam. Os municípios abrangidos foram: Itaituba, Aveiro, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis e Trairão.

O CAPACITação, que prossegue até esta quinta-feira (26), é uma realização do TCM-PA, que tem à frente o conselheiro presidente Daniel Lavareda, e da Escola de Contas Públicas, com direção geral da vice-presidente do TCM-PA, conselheira Mara Lúcia. O projeto tem o apoio do Ministério Público de Contas dos Municípios do Pará e da Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

