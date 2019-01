Crepurizão -Cachorro é esquartejado e jogado na porta da dona

(Foto:Reprodução Portal Giro)- Cachorro é esquartejado e jogado na porta da dona no Crepurizão em Itaituba

Crime bárbaro chocou moradores que acreditam que tenha sido cometido em forma de ameaça.

Indivíduos não identificados esquartejaram o animal.

Uma barbaridade sem precedentes aconteceu na madrugada da última segunda-feira (21) na comunidade do Crepurizão, em Itaituba, e chocou os moradores. O cachorro de estimação de uma moradora foi esquartejado, colocado em duas sacolas e jogado na porta de sua casa.

Segundo populares, um grupo de indivíduos virou a noite passando ao em torno das residências. Por volta das 5h da manhã, o cachorro parou de latir e pouco depois foi ouvido o barulho de algo arremessado contra a porta da proprietária do animal. Foi somente pela manhã que, ao abrirem a porta, se depararam com o animal esquartejado em duas sacolas. “Uma sacola tava com a cabeça e as patas e outra com o corpo do cachorro. foi muita maldade” disse uma moradora

Ainda segundo os moradores, o crime foi comunicado à polícia da comunidade, mas não houve ação de policiais sobre o caso.

“Nós não temos mais paz, aqui tá terrível, insuportável, principalmente pela baixa quantidade de policiais na comunidade. Estamos nos sentindo ameaçados a todo momento.” Diz outra moradora

O temor de muitos moradores é de que a barbaridade possa ter sido um aviso ou ameaça. “Temos medo, por que eles podem fazer o mesmo com uma pessoa, aqui tem muita criança.” Finalizou a moradora

Fonte: Portal Giro

