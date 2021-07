Jair Bolsonaro vem a Novo Progresso inaugurar obra do memorial de encontro das companhias de construção da BR 163

O memorial esta localizado às margens da rodovia BR 163 , nas proximidades da comunidade Santa Julia no Município de Novo Progresso.(Foto:Jornal Folha do Progresso)

Esta será a segunda vinda do presidente da República ao Município.

O presidente Jair Bolsonaro deve vir a Novo Progresso no próximo dia 21 de julho, para inaugurar a obra de construção e restauração do memorial de encontro das companhias do 8º BEC de Santarém e 9º BEC de Cuiabá, com nome dos heróis do exército Brasileiro que morreram na construção da rodovia BR 163. O memorial está sendo restaurado (construido obra de proteção) por homens do Exército Brasileiro do 9º Batalhão de Engenharia de Construção de Cuiabá (MT). O memorial esta localizado às margens da rodovia BR 163 , nas proximidades da comunidade Santa Julia distante 28 km da cidade de Novo Progresso.

O Local antes antes tinha somente a pedra com o nome dos soldados mortos na obra de abertura da rodovia, data da realização da obra e companhias responsáveis pela construção. O local estava abandonado entre a vegetação. Está recebendo nova estrutura, com cerca, calçada, localização da pedra central com placa e jardinagem.

Em Consulta a agenda do Presidente para dia 21 está sem compromissos. Clique AQUI e veja agenda-

O Jornal Folha do Progresso, esteve na tarde deste sábado 17 de julho de 2021 no local, encontrou homens do Exercito Brasileiro trabalhando na restauração e construção.

VINDA DO PRESIDENTE

O anúncio foi feito pelo Tenente Amarau (comandante da obra) do 9º BEC de Cuiabá (MT), para o Jornal Folha do Progresso. “Estamos restaurando a obra para o dia 21 de julho, iremos receber neste local o presidente da República Jair Bolsonaro”, disse Tenente Amarau.

Pergunta: O presidente está internado>

Sim, mas nossa missão para recebe-lo na próxima quarta-feira 21 de Julho – não foi cancelada, concluiu.

Será a segunda visita do presidente da República no município de Novo Progresso. Em 2020 Bolsonaro veio até Serra Do Cachimbo inaugurar conclusão da pavimentação da rodovia BR 163.

A informação precisa que o Presidente Jair Bolsonaro virá para Novo Progresso, caso não possa cumprir agenda nesta semana por problemas de saúde, uma nova data será marcada.

Leia também:Bolsonaro tem previsão de alta para este domingo, diz médico do presidente

Histórico do 8º BEC



Em julho de 1970, pelo Decreto Nº 66.976, o 2º Batalhão Rodoviário, sediado em Jaraguá do Sul – SC, foi transformado no 8º Batalhão de Engenharia de Construção e transferido para SANTARÉM, no Estado do Pará, com a missão de construir a rodovia BR-163, em seu trecho SANTARÉM-CACHIMBO (cerca de 961 km), bem como preparar a reserva especializada do Exército, neste rincão do território nacional, ajudando, assim, a integrar o oeste paraense ao restante do pais. Seus primeiros elementos, constituindo o Escalão Avançado, chegaram à nova sede em 24 de agosto de 1970, ocupando os pavilhões do Parque de Exposição da Feira Agropecuária do Baixo Amazonas, onde foram instalados os alojamentos.

O sonho dos paraenses tornou-se realidade com a ligação Norte-Sul, proporcionada pela rodovia BR-163, parte do Plano de Integração Nacional, que para efeito de construção foi desdobrado em dois trechos: Norte (SANTARÉM-CACHIMBO) e Sul (CUIABÁ-CACHIMBO) entregues ao 8º BE Cnst e ao 9º BE Cnst, respectivamente. A inauguração da CUIABÁ-SANTARÉM ocorreu em 20 de outubro de 1976.

O Batalhão Rondon tem como característica atuar em diversas frentes de trabalho, como aconteceu no ano de 1986 quando, em um convênio firmado entre o então Ministério do Exército e o Governo do Amapá, além da conserva da BR 163, executou estudos topográficos, projetos de execução e abertura da rodovia da BR 156 (CASSIPORÉ – OIAPOQUE), no estado do AMAPÁ.

História do 9º BEC

Originou-se do 3º Batalhão de Engenharia, criado em 26 de dezembro de 1917, que se instalou provisoriamente, em 02 de janeiro de 1918, em São Gabriel (RS). Ao ficar pronto seu aquartelamento definitivo em Cachoeira do Sul (RS), transferiu-se para essa cidade em 1924.

Em face da necessidade do governo federal executar o Plano de Integração Nacional (PIN), o 3º Batalhão Rodoviário denominou-se em 9º Batalhão de Engenharia de Construção, pelo Decreto nº 66.976, de 29 de julho de 1970. Em 31 de janeiro de 1971, o 9º BEC instalou-se em Cuiabá-MT, naquela época sua missão foi de implantar a BR 163, no trecho de Cuiabá entre o norte de Cachimbo, além de conservar a BR 364 no trecho Cuiabá-Barracão Queimado.

Dentre seus antigos comandantes, encontra-se o General Enzo Martins Peri, antigo Comandante do Exército Brasileiro.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

