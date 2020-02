Prefeito,Vice e Vereadores de Novo Progresso participam da inauguração do asfalto da BR-163 no Pará

(Foto:Welington Tenório)- O Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito de Novo Progresso, assim como os vereadores Nego do Bento, Marconi, Edemar Onetta, Juarez Civieiro e Chico Souza, acompanharam na última sexta-feira (14) a solenidade de inauguração da obra de asfaltamento da BR-163, na Cachoeira do Curua, com a presença do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.

O Prefeito Macarrão destacou a importância da conclusão do asfalto que liga o estado de Mato Grosso ao porto de Miritituba-PA, para a escoação da produção do Município de Novo Progresso e da nossa região, em especial do Mato Grosso que é o maior produtor de grãos do país e a vinda do Presidente Jair Bolsonaro.

“Isso vem agregar valores para quem produz no município e na região, nos investimentos que vem ai, a agricultura está fortalecida, o Presidente Jair Bolsonaro prometeu e cumpriu, agora temos que fazer a nossa parte, disse. Aproveitando a oportunidade, protocolei com a assessoria presidencial, um documento, reivindicando algumas demandas pontuais, é o Executivo de Novo Progresso e a Câmara Municipal fazendo a sua parte, disse.

Leia mais:Helder é vaiado e Bolsonaro recebe aplausos em evento da BR 163 no Pará

O evento foi realizado no Marco do Salto do Curuá, no município de Cachoeira da Serra-PA. A comitiva presidencial é formada pelo ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes; Diretor Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), General Santos Filho; ministro Chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni e ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. o Senador paraense Zequinha Marinho, O Governador Helder Barbalho (PA) e Mauro Mendes (MT), fizeram parte da solienidade.

Leia mais:BR 163 é inaugurada por Bolsonaro no Pará

Foram inauguradas as obras, a pavimentação asfáltica de 51 quilômetros que faltavam para interligar a rota Cuiabá-MT/Miritituba-PA, e, a manutenção do trecho pavimentado entre os dois estados brasileiros. Elas foram realizadas pelo DNIT e Exército Brasileiro.

Por: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...