Jesus é preso por atirar na rua para ‘matar Satanás’ em Parauapebas

(Foto: Reprodução) -Um homem identificado como Manoel de Jesus Pereira da Silva foi detido por policiais militares, na noite desta terça-feira (19), após realizar diversos disparos de espingarda em via pública com o intuito de “matar Satanás”, segundo relato do próprio acusado. O caso ocorreu na cidade de Parauapebas, sudeste paraense.

Segundo informações da Polícia Militar, os PMs foram acionados por vizinhos de Manoel de Jesus, que ficaram assustados com os disparos. Ninguém ficou ferido com os tiros. Na delegacia, Manoel deu relato sobre a motivação para o ato.

“Comprei [a arma] pra minha casa. Pra própria minha casa [sic], pra matar o próprio Satanás [sic], que está querendo existir aqui em Parauapebas. [Quero matar o Satanás] porque ele pertuba muito a vida dos outros”, relatou o detido.

Veja a reportagem da RBATV sobre o caso.

