Filho mata a própria mãe com golpes de facão no sudeste do Pará

Foto: Reprodução | Policia Militar efetuou prisão do suspeito de cometer o crime, Wesley Patrick Teixeira dos Santos, de 24 anos.

Um crime de matricídio foi registrado neste sábado (30) no município de Breu Branco, sudeste do Pará. Wesley Patrick Teixeira dos Santos, de 24 anos, foi preso como principal suspeito de matar a própria mãe, Edilene Teixeira dos Santos, de 40 anos, com golpes de facão. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

O crime teria ocorrido durante a madrugada e foi descoberto por volta das 13h, quando uma equipe do 36º Pelotão da Polícia Militar Destacado foi acionada para atender a uma ocorrência de briga em uma residência localizada na rua Goiânia, no bairro Bela Vista. Segundo informações repassadas à polícia, a mulher já estava sem vida quando a equipe chegou ao local.

Inicialmente, o suspeito alegou ter encontrado a mãe morta ao retornar para casa. Porém, a versão apresentada continha contradições, levantando a desconfiança dos policiais. Ele também apresentava escoriações e inchaço na mão direita, afirmando que havia entrado em luta corporal com possíveis agressores. Vizinhos relataram ter ouvido gritos e barulhos de briga durante a madrugada.

A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso, e o local do crime foi preservado até a chegada da equipe do Instituto Médico Legal de Tucuruí, que realizou a remoção do corpo. Durante o depoimento, Wesley apresentou sinais de uso de entorpecentes, fato que foi confirmado por ele.

Com base nas contradições no relato, no comportamento do suspeito e nos depoimentos de testemunhas, Wesley Patrick Teixeira dos Santos foi autuado em flagrante pelo crime de matricídio e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Breu Branco. A investigação segue em andamento.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/12/2024/11:35:32

