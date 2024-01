João Guilherme expõe “rompimento” com Leonardo e Zé Felipe

João Guilherme expôs a verdade sobre alegações de ter rompido relações com o pai e o irmão.

A família do cantor Leonardo vive uma vida quase exposta ao público, pois tanto ele quanto os filhos se projetaram no mundo das celebridades e são nomes conhecidos em todo o país, em especial nas redes sociais.

Mas nem tudo são flores. A grande exposição também provoca grandes especulações, que geram fofocas. A colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, anunciou que João Guilherme, filho mais novo de Leonardo, teria rompido relações com o pai e com o irmão, o também cantor Zé Felipe.

O burburinho foi grande e, por este motivo, João Guilherme decidiu vir a público para expor a verdade sobre o suposto “rompimento”. Em resposta à publicação, o ator questionou a informação dada pela colunista.

“Rompem o que exatamente? kkk ele não é mais meu pai? Nem o Zé meu irmão?”, indagou João Guilherme, negando qualquer ideia ou hipótese de uma separação familiar.

Aparentemente irritado, ele continuou com seu posicionamento. “‘Segundo fontes, pipipipopopo’. Você inventou, deixa minha família em paz”, disparou, desmentindo os rumores e pedindo que sua família seja deixada fora de tais especulações. Veja a publicação:

🚨FAMOSOS: Após Fábia Oliveira afirmar que Leonardo, Zé Felipe e Virgínia romperam com João Guilherme, ator se pronuncia: “Deixa minha família em paz”. pic.twitter.com/PmkhRV6Twc — CHOQUEI (@choquei) January 9, 2024

O SUPOSTO ROMPIMENTO

De acordo com Fábia Oliveira, existiria uma ruptura na comunicação entre Virgínia Fonseca, esposa de Zé Felipe, o irmão e o pai de João Guilherme com o caçula do cantor sertanejo. O motivo, segundo a colunista, seriam comportamentos machistas do patriarca da família.

Publicações mais recentes e até mesmo antigas corroboram com essa possível ruptura, visto que, por vezes, Leonardo foi flagrado zombando de João Guilherme. Para piorar, o ator não teria tido muito contato com as filhas de Virgínia e Zé Felipe, que sequer reconhecem o jovem como tio.

Fonte DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2024/07:58:51

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...