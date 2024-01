Esposa de Ludmilla revela detalhe da gravidez: “ansiosa”

Bruna Gonçalves e a esposa Ludmilla optaram por engravidar através de fertilização In Vitro.

A maternidade é um momento único na vida da mulher. Quando os procedimentos para engravidar são feitos de maneira, digamos, fora do usual, o período se torna mais complexo ainda. Neste momento, o casal precisa tomar todas as precauções para dar tudo certo. É neste processo que se encontram as famosas Ludmilla e Bruna Gonçalves.

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves abriu o coração e falou sobre o processo para engravidar do primeiro filho com a cantora e esposa Ludmilla.

Optando por utilizar a fertilização in vitro para engravidar, a Bruna precisou passar por uma bateria de exames que duraram meses. Ela já está na fase final do processo.

“Reta final dos exames, gente. Falta pouco, falta pouco para essa parte de exames acabar. Acho que esse é o penúltimo, falta só mais um”, celebrou a famosa, nos stories do Instagram.

Em entrevista à revista Caras, Bruna Gonçalves revelou que a esposa Ludmilla está muito ansiosa para o procedimento. “A Ludmilla está muito ansiosa, todo dia ela fala: ‘Vamos logo amor, não pode pular etapas?’. Eu falo: ‘Não dá, tem que fazer os exames, fazer tudo direitinho’. A gente está muito ansiosa, doida para a barriga crescer”, declarou.

Fonte DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2024/07:58:51

