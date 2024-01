Participante o BBB 24 apelida PCD de ‘cotinho’ e causa indignação

O cozinheiro Maycon, 35, talvez não sobreviva ao primeiro paredão que enfrentar no Big Brother Brasil 24 (Globo). Isso porque o público está bravo com ele após uma tentativa de piada, considerada de mau gosto.

Na Prova do Líder de resistência, já na manhã desta terça-feira (9), ele sugeriu apelidar o paratleta Vinicius de “cotinho”, pela sua perna mecânica. Isso gerou revolta nas redes sociais.

“Esse Maycon merendeiro, além de quebrar o recorde de ser o participante mais odiado do programa em menos de 24 horas, é extremamente insuportável e sem noção”, opinou uma seguidora.

“Já peguei ranço”, disse outra. “Eu estou vendo a hora que o Vini vai perder a paciência com o Maycon. Ele é insuportável, inconveniente, desnecessário”, publicou outro seguidor. O termo “ranço” e “merendeiro”, satirizando a profissão do competidor, foram muito utilizados pelos internautas.

Durante um momento de concentração na Prova do Líder, Maycon, aos risos, disse que precisaria arrumar um apelido para Vinicius, que durante a prova precisou tirar a perna mecânica.

“Vou colocar o nome de ‘cotinho’. A gente pode colocar esse nome, te batizar?”, perguntou Maycon, mesmo sendo podado por Marcus que “brincadeira tem limite”. O medalhista paralímpico e recordista mundial dos 100 metros rasos da classe T63 para amputados de perna acima do joelho não respondeu e apenas baixou a cabeça.

Fonte DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2024/07:58:51

