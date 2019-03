Joelma faz procedimento no rosto e mostra resultado; veja como ficou (Foto: Reprodução)

A cantora Joelma, de 44 anos, surpreendeu os fãs após mostrar o resultado dos preenchimentos labial e facial realizados em uma clínica de Minas Gerais com um especialista em harmonização facial.

Quem fez o registro foi o próprio responsável pelo procedimento cirúrgico, o médico Igor Alves, que também cuida de famosas como Gretchen e Nicole Bahls. Igor publicou a foto no Instagram, mostrando Joelma logo após o procedimento, com marcas de agulhas nos lábios e sem maquiagem.

Fotos: Reprodução Instagram

Joelma faz preenchimentos labial e facial e surpreende sem maquiagem

Desde que ficou famosa com a banda Calypso, Joelma fez algumas modificações no rosto. Ela já mexeu no nariz, no queixo, fez lipoaspiração, colocou silicone nos seios e correção dos dentes.

Veja fotos de Joelma no início da carreira e atualmente.

Fotos: Reprodução Instagram

(Com informações do portal Extra)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...