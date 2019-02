Wesley Safadão se torna o cantor brasileiro com mais seguidores no instagram

É sucesso que chama, né? Wesley Safadão acaba de se tornar o cantor nacional mais popular do Instagram, com 17 milhões de seguidores. No Stories Instagram, o músico também alcançou o TOP5 do ranking mundial publicado pela Billboard com a 5ª posição no número de views, superando cantoras internacionais como Selena Gomez e Katy Perry.

“É com muita alegria que fiquei sabendo que me tornei o cantor com mais seguidores no Instagram aqui no Brasil. Só tenho que agradecer a Deus e meus fãs por tudo. Valeu galera!”, diz Safadão em comunicado de imprensa.

Recentemente o cantor lançou o clipe de Romance com Safadeza com participação de Anitta e já alcançou mais de 70 milhões de visualizações.

fonte: Virgula

