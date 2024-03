Jojo Todynho gera polêmica ao posar com fuzil e se defende: ‘Não tem nada a ver com política’

Jojo Todynho posa com fuzil em suas redes sociais e divide opiniões. (Foto: Instagram/@jojotodynho)

A funkeira revelou que começou a fazer um curso de treinamento tático como preparação para ser delegada.

Jojo Todynho, de 27 anos, causou polêmica nas redes sociais nesta segunda-feira (11), ao publicar uma foto em que aparece segurando um fuzil durante um curso no centro de treinamento Black Force. A funkeira está cursando Direito e negou que a imagem represente apologia às armas. Em seus stories, ela justificou a iniciativa como um “investimento” em sua futura carreira como delegada.

“Sem hipocrisia, eu postei a foto e sabia que ia dar polêmica. Se eu tenho um objetivo, eu tenho que começar a me preparar. Existem cursos, e a gente vai começar a fazer. Se você pega um TAF (Teste de Aptidão Física), não está crua e abobalhada”, disse Jojo em seu Instagram.

“Apologia à arma seria se eu estivesse dançando com a arma na mão, igual vocês veem em baile de comunidade, que já fui muito. Agora, um curso é apologia?”, continuou ela. “Vocês vão combater a criminalidade como? Com flores? Ah, tá bom, vocês parem de ser hipócritas. E outra coisa, não tem nada a ver com política”, argumentou.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2024/20:23:58

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...